 

Индия и Китай: Пограничный конфликт

11.02.2021, 20:56, Разное
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Drunk, alone & lost: Chinese soldiers crossing over to Indian side suggests medical issues, lack of training
Один, пьяный, заблудившийся: появление [служащих по призыву]  китайских солдат на индийской стороне предполагает наличие  в войсках  психологических проблем и проблем с подготовкой

Srinjoy Chowdhury| National Affairs Editor

Updated Feb 10, 2021 |

Индийские  же солдаты  –  это кадровые  военнослужащие, пришедшие  в армию добровольно и  многие тысячи из  них  давно служат  в    аналогичных  условиях, особенно те, кто был отправлен на ледник Сиачен.

Representational Image 

Насколько хорошо подготовлены 50 000 солдат Народно-освободительной армии Китая стоящих  перед  индийской армией в Ладакхе? Двое  из них  были  «задержаны» когда  они пришли на индийскую сторону в октябре прошлого года и в январе этого года соответственно. Предполагается, что многие из них – призывники, не так хорошо обучены и подготовлены, как следовало бы. Один военнослужащий, капрал, пришел  в  зону  контроля индийских войск  в октябре, а другой – в прошлом месяце. Оба были возвращены.

«Во-первых, они были пьяны. Во-вторых, у  них  даже не были завязаны  шнурки. В-третьих, в  каждом случае это был один человек. Можно было бы  ожидать, что будет  выдвигаться группа –  трое, четыре или пять солдат  с оружием. Но с ними это выглядело так, как будто они  заблудились ночью», – сказал источник.

Правильно было  бы  заподозрить, что они были шпионами, но если бы они были причастны к сбору разведывательных данных, они  должны  были  иметь хотя  бы  некоторое подобие подготовки. Но пьяный человек, который натыкается на вражеские позиции посреди ночи и оказывается в значительной степени неквалифицированным, не будет особенно хорош  в  деле  разведки. Их мобильные телефоны не  давали  никаких поводов  думать, что они осуществляли сбор   разведданных. 

В последние недели Китай отправляет  в передовые районы  культбригады, чтобы развлечь  и, предположительно, попытаться сохранить высокий моральный дух  войск. Проводится  ротация  и перегруппировка частей  состоящих из  призывников. В районе Фингера было замечено большое количество грузовиков, вывозящих солдат и  подвозящих свежие  силы. Некоторые солдаты также прошли психологическую проверку.

Все это говорит о том, что, наряду с высоким уровнем психологических  проблем у китайских солдат, они ещё  и  не очень хорошо подготовлены. Индийские же  солдаты  являются  кадровыми  военнослужащими, пришедшими  в армию добровольно и  многие тысячи из  них  давно служат  в    аналогичных  условиях, особенно те, кто был отправлен на ледник Сиачен

Watch: First Video Of Indian, Chinese Tanks Disengaging In Ladakh
Видео: разведение индийских и китайских танковых  подразделений  в Ладакхе
Индия и Китай договорились вывести войска из оспариваемого  района озера высоко в западных Гималаях, заявил в четверг министр обороны Раджнат Сингх.

All India  Reported by Vishnu Som, Edited by Divyanshu Dutta Roy  Updated: February 11, 2021 

На видео показано, как отходят  со  своих позиций  индийские и китайские танки.

Нью-Дели: На видео, опубликованном индийскими  военными источниками  показан  отвод индийских и китайских танков, после  того как две  стороны достигли соглашения о разъединении сил   на северном и южном берегу озера Пангонг, положившего  конец многомесячному противостоянию в этом районе. В  настоящее  время неясно, когда процесс разъединения будет распространяться на другие районы Восточного Ладакха, где китайские войска пересекли Линию фактического контроля.

Министр обороны Раджнат Сингх заявил в четверг, что Индия и Китай договорились отвести войска с  оспариваемого района южного берега   озера высоко в западных Гималаях .

Г-н Сингх сообщил парламенту, что соглашение по Пангонг Цо, ледниковому озеру на высоте 14 000 футов, было достигнуто после нескольких раундов переговоров между военным командованием и дипломатами двух соседних стран, обладающих ядерным оружием.

«Наши постоянные переговоры с Китаем привели к соглашению о разъединении сил на северном и южном берегах озера Пангонг», – сказал он .

Министерство обороны Китая заявило, что в среду передовые войска двух стран начали отход от берегов озера.

Противостояние началось в апреле прошлого года, когда Индия заявила, что китайские войска вторглись глубоко на ее сторону Линии фактического контроля или фактической границы в районе Ладакха в западных Гималаях.

Китай заявил, что его войска действуют на его территории, и обвинил индийских пограничников в провокационных действиях.

В июне, в результате столкновения двух сторон в долине Галван (жестокого побоища  когда  солдаты  дрались камнями, палками и железными прутьями), были убиты 20 индийских солдат,  они стали  первыми  боевыми  потерями  на границе за 45 лет. Китай также понес  потери,  но  количество жертв не  сообщалось.

С тех пор две страны, которые уже  вели войну в 1962 году, перебросили к границе тысячи солдат, танки, артиллерийские орудия и боевые самолеты.

Г-н Сингх сказал, что правительство Индии сообщило Пекину, что мир и спокойствие были серьезно нарушены действиями китайских войск, и что пострадали двусторонние отношения.

«Мы считаем,  что  чтобы обеспечить разъединение в точках  соприкосновения  вдоль LAC, войска обеих сторон, которые сейчас находятся в непосредственной близости  друг  от  друга, должны отказаться от передовых развертываний, произведенных в 2020 году, и вернуться на свои  базы  в  места  постоянной дислокации», ​​- сказал он.

Озеро Пангонг – это вытянутый  водоём,  “палец” протянувшийся из Тибетского автономного района Китая в индийский  регион  Ладакх.

В августе индийские войска, в ответ на продвижение китайских войск по северному берегу, заняли высоты на южном берегу озера.

Г-н Сингх сказал, что обе стороны договорились демонтировать оборонительные сооружения, которые они построили на двух сторонах озера, две трети которых контролирует Китай.

По словам Сингха, в течение 48 часов после завершения разведения сил на озере военные командиры встретятся, чтобы обсудить отход из других районов.

Индия и Китай не могут  договориться о границе протяженностью 3500 км со времен войны 1962 года.



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