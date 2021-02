Индия и Китай: Пограничный конфликт

Drunk, alone & lost: Chinese soldiers crossing over to Indian side suggests medical issues, lack of training

Один, пьяный, заблудившийся: появление [служащих по призыву] китайских солдат на индийской стороне предполагает наличие в войсках психологических проблем и проблем с подготовкой

Updated Feb 10, 2021 |

Насколько хорошо подготовлены 50 000 солдат Народно-освободительной армии Китая стоящих перед индийской армией в Ладакхе? Двое из них были «задержаны» когда они пришли на индийскую сторону в октябре прошлого года и в январе этого года соответственно. Предполагается, что многие из них – призывники, не так хорошо обучены и подготовлены, как следовало бы. Один военнослужащий, капрал, пришел в зону контроля индийских войск в октябре, а другой – в прошлом месяце. Оба были возвращены.

«Во-первых, они были пьяны. Во-вторых, у них даже не были завязаны шнурки. В-третьих, в каждом случае это был один человек. Можно было бы ожидать, что будет выдвигаться группа – трое, четыре или пять солдат с оружием. Но с ними это выглядело так, как будто они заблудились ночью», – сказал источник.

Правильно было бы заподозрить, что они были шпионами, но если бы они были причастны к сбору разведывательных данных, они должны были иметь хотя бы некоторое подобие подготовки. Но пьяный человек, который натыкается на вражеские позиции посреди ночи и оказывается в значительной степени неквалифицированным, не будет особенно хорош в деле разведки. Их мобильные телефоны не давали никаких поводов думать, что они осуществляли сбор разведданных.

В последние недели Китай отправляет в передовые районы культбригады, чтобы развлечь и, предположительно, попытаться сохранить высокий моральный дух войск. Проводится ротация и перегруппировка частей состоящих из призывников. В районе Фингера было замечено большое количество грузовиков, вывозящих солдат и подвозящих свежие силы. Некоторые солдаты также прошли психологическую проверку.

Все это говорит о том, что, наряду с высоким уровнем психологических проблем у китайских солдат, они ещё и не очень хорошо подготовлены. Индийские же солдаты являются кадровыми военнослужащими, пришедшими в армию добровольно и многие тысячи из них давно служат в аналогичных условиях, особенно те, кто был отправлен на ледник Сиачен

Видео: разведение индийских и китайских танковых подразделений в Ладакхе

Индия и Китай договорились вывести войска из оспариваемого района озера высоко в западных Гималаях, заявил в четверг министр обороны Раджнат Сингх.

На видео показано, как отходят со своих позиций индийские и китайские танки.

Нью-Дели: На видео, опубликованном индийскими военными источниками показан отвод индийских и китайских танков, после того как две стороны достигли соглашения о разъединении сил на северном и южном берегу озера Пангонг, положившего конец многомесячному противостоянию в этом районе. В настоящее время неясно, когда процесс разъединения будет распространяться на другие районы Восточного Ладакха, где китайские войска пересекли Линию фактического контроля.

Министр обороны Раджнат Сингх заявил в четверг, что Индия и Китай договорились отвести войска с оспариваемого района южного берега озера высоко в западных Гималаях .

Г-н Сингх сообщил парламенту, что соглашение по Пангонг Цо, ледниковому озеру на высоте 14 000 футов, было достигнуто после нескольких раундов переговоров между военным командованием и дипломатами двух соседних стран, обладающих ядерным оружием.

«Наши постоянные переговоры с Китаем привели к соглашению о разъединении сил на северном и южном берегах озера Пангонг», – сказал он .

Министерство обороны Китая заявило, что в среду передовые войска двух стран начали отход от берегов озера.

Противостояние началось в апреле прошлого года, когда Индия заявила, что китайские войска вторглись глубоко на ее сторону Линии фактического контроля или фактической границы в районе Ладакха в западных Гималаях.

Китай заявил, что его войска действуют на его территории, и обвинил индийских пограничников в провокационных действиях.

В июне, в результате столкновения двух сторон в долине Галван (жестокого побоища когда солдаты дрались камнями, палками и железными прутьями), были убиты 20 индийских солдат, они стали первыми боевыми потерями на границе за 45 лет. Китай также понес потери, но количество жертв не сообщалось.

С тех пор две страны, которые уже вели войну в 1962 году, перебросили к границе тысячи солдат, танки, артиллерийские орудия и боевые самолеты.

Г-н Сингх сказал, что правительство Индии сообщило Пекину, что мир и спокойствие были серьезно нарушены действиями китайских войск, и что пострадали двусторонние отношения.

«Мы считаем, что чтобы обеспечить разъединение в точках соприкосновения вдоль LAC, войска обеих сторон, которые сейчас находятся в непосредственной близости друг от друга, должны отказаться от передовых развертываний, произведенных в 2020 году, и вернуться на свои базы в места постоянной дислокации», ​​- сказал он.

Озеро Пангонг – это вытянутый водоём, “палец” протянувшийся из Тибетского автономного района Китая в индийский регион Ладакх.

В августе индийские войска, в ответ на продвижение китайских войск по северному берегу, заняли высоты на южном берегу озера.

Г-н Сингх сказал, что обе стороны договорились демонтировать оборонительные сооружения, которые они построили на двух сторонах озера, две трети которых контролирует Китай.

По словам Сингха, в течение 48 часов после завершения разведения сил на озере военные командиры встретятся, чтобы обсудить отход из других районов.

Индия и Китай не могут договориться о границе протяженностью 3500 км со времен войны 1962 года.