Дмитрий Солдатов возглавил российский список Forbes

11.02.2021, 19:41, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Тик-токер Дмитрий Солдатов занял первую строчку рейтинга Forbes богатейших людей России по данным на январь 2021 года.

Весь капитал он заработал магазином дешёвой одежды «Распродажа» у метро «Дубровка» в Москве. Состояние предпринимателя оценили в 20 млрд долларов.

Дмитрий Солдатов оставил позади Владимира Потанина, Владимира Лисина, Леонида Михельсона, Алексея Бордашева и Геннадия Тимченко. Причём большую часть средств бизнесмену удалось заработать меньше чем за полгода. И всё благодаря популярности.

Дмитрий продаёт одежду с Aliexpress по низким ценам. Так, любая футболка у него стоит 200 рублей, джинсы – 300, нижнее бельё – 100, кофты – 600, обувь, костюмы и все куртки – 1500 рублей, но добиться такого триумфа позволила не стоимость, а известность. Об этом говорит количество клиентов. Число на датчике у входа ежедневно переваливает за 8 тысяч человек.

У блогера 966 тысяч подписчиков в «тик-токе» и более 2,7 млн. в «инстаграме». Он снимает жизнь своего магазина, общается с покупателями и ведёт оттуда трансляцию 24/7. Каждый его ролик набирает сотни тысяч просмотров.

Особенно любит это заведение молодёжь. Сделать фото с владельцем или засветиться в прямом эфире стало трендом в соцсетях. А бесплатный чай и печенье заманивают школьников на перекус после учёбы.

Неожиданное восхождение Солдатова взбудоражило мультимиллиардеров. Так Роман Абрамович заявил, что просматривает видео Дмитрия, чтобы понять почему его бизнес отстаёт в показателях и в чём успех «нового игрока».

Сам блогер прокомментировал своё достижение так: «Тиктокеры, мои любимые, это всё благодаря вам. Богатый я или не богатый какая разница. Я их всё равно трачу на вас. Вы видите, как я вас обожаю. Приходите угощайтесь. Халява справа, халява слева. Чай, кофе берите, печенье, вафли, чокопаи, чего только нет. А кончится – схожу возьму ещё. Мне для вас ничего не жалко. Всё для тиктокеров. Смотрите прямой эфире с магазина в любое время хоть днем, хоть ночью. Этот айфон висит здесь всегда, чтобы вы, тик-токеры, могли наблюдать за тем что тут происходит».

—