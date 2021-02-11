 

Алтайский край поднимет среднюю зарплату в регионе путём увеличения числа членов краевого правительства

11.02.2021, 19:11, Разное
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Администрация Алтайского края намерена выполнить майские указы президента по увеличению средней заработной платы в регионе путём расширения состава краевого правительства.

Для содержания 13 новых заместителей министров и 90 помощников краевому бюджету потребуется увеличение субсидий на 900 млн. рублей в год.

Краевое правительство создаст более ста высокооплачиваемых рабочих мест, благодаря чему средняя зарплата бюджетников в Барнауле вырастет на 1200 рублей. Такие меры также поднимут спрос на товары категории «люкс», что положительно скажется на динамике экономического роста в регионе.

Губернатор края Георгий Пичугин считает, что для того, чтобы в полном объёме выполнить указ президента о повышении средней зарплаты, региону необходимо увеличить число министров и их заместителей минимум вдвое.

– Среднюю зарплату не так-то просто повышать. Вот губернатор у нас всего один, ну ещё пять вице-губернаторов. Подними каждому зарплату хоть на миллион в месяц – средняя величина почти не изменится. Для этого нужны поистине огромные вливания денежных средств. Мы надеемся, что в федеральном бюджете найдётся достаточно средств, поскольку от этого зависит, будут ли исполнены указы Владимира Владимировича, – сказал Пичугин.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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