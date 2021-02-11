 

Ани Лорак, Ирина Безрукова, Алексей Ягудин и другие на гастрономическом ужине в Москве

11.02.2021, 19:05, Разное
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Накануне вечером, спустя несколько дней после премьеры фильма “Love”, празднования 8-летия Клуба “418” и 8-летия “Гоголь-центра”, звезды вновь собрались вместе – на этот раз в ресторане русско-французской кухни “Купцы и устрицы”, расположенном в усадьбе середины XIX века. Там состоялся званый гастрономический ужин, гостями которого стали Ани Лорак, Анфиса Чехова, Ирина Безрукова, Анастасия Стоцкая, Алексей Ягудин, Алика Смехова, Митя Фомин, Родион Газманов и многие другие.

Девизом вечера вполне могло стать выражение “Авторская кухня – это не так уж и сложно!”. Поэтому гостям предложили не только продегустировать авторские блюда русско-французской кухни, но и принять участие в их приготовлении. Творческим процессом руководил шеф-повар ресторана Константин Гущин.

Например, Алика Смехова и Ольга Кабо приготовили сорбет манго-апельсин, а Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина — тартар из тунца с пеной из спаржи. А телеведущая и супруга певца Стаса Костюшкина Юлия сделала для всех гостей ароматную сангрию с лепестками роз и свежими ягодами. 

Митя Фомин, Елена Захарова, Анфиса ЧеховаАлексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина с дочерьюАни ЛоракИрина БезруковаАлика СмеховаОльга КабоАнастасия СтоцкаяЮлия КостюшкинаРодион Газманов



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