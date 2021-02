Звезда сериала “Сплетница” Эд Вествик произвел фурор в TikTok после первого же видео

11.02.2021, 18:16, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Актер Эд Вествик, наиболее известный по роли богатого парня со скверным характером в легендарном сериале “Сплетница”, зарегистрировался в TikTok и снял свое первое видео в образе Чака Басса. Ролик менее чем за сутки набрал больше 3,5 миллионов лайков! В коротком видео актер предлагает всем выложить видео, в котором нужно “признаться, что вы смотрели “Сплетницу”, не говоря, что вы смотрели “Сплетницу” и показывает, как это сделать, на своем примере — произносит на камеру коронную фразу прославившего его героя:

Я — Чак Басс.

Этого оказалось достаточно, чтобы разжечь былую страсть в миллионах фанаток по всему миру.

@edwestwick

I’m challenging you to stitch this video, use the hashtag ##StitchEd so I can see your submissions and I’ll be reacting to some of my favourites

original sound – Ed Westwick

Оказалось, что актер завел аккаунт в популярной соцсети не просто так: в пятницу, 12 февраля, на американские телеэкраны выходит новый фильм с его участием “Me, You, Madness”. Идея флешмоба быстро нашла отклик у аудитории, и ежедневно Эд постит свою реакцию на лучшие видео по хештегу #stichEd. Смотрите сами.

@edwestwick

##duet with @noholito ##stitchEd

original sound – Ed Westwick

Напомним, о перезапуске сериала с новыми актерами было объявлено в июле 2019 года. Стриминговый сервис HBO Max получил заказ на 10 эпизодов продолжения сериала “Сплетница” (Gossip Girl). На тот момент было известно, что создавать их будет та же команда: исполнительные продюсеры Стефани Сэвадж, Джошуа Сафран и Джош Шварц подтвердили свое участие. Выход первого эпизода был запланирован на весну 2020 года, но пандемия внесла свои коррективы. Сейчас о судьбе съемок толком ничего не известно.

Эд Вествик Лейтон Мистер и Эд Вествик