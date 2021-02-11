 

Ростовские психиатры пытаются помочь юноше, возомнившему себя Владимиром Соловьёвым

11.02.2021, 18:11, Разное
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В психиатрической клинике Ростовского медицинского университета состоялся консилиум, на котором разбирали сложный случай мании величия – пациент считает себя телеведущим Владимиром Соловьёвым.

Двадцатилетнего пациента, имя которого не сообщается, поначалу считали симулянтом, желающим избежать службы в армии. Психиатр военно-врачебной комиссии направил его на стационарное освидетельствование год назад, будучи уверенным, что коллеги разоблачат обманщика. Однако всё оказалось куда серьёзнее. В стационаре у него обнаружили тяжёлый маниакальный синдром, осложнённый комплексным бредом величия и преследования. Он непрерывно задаёт вопросы воображаемым «либералам», а затем прячется от их «мести» под кроватью/

– Шайка ФБК предала Россию и русский народ! Предала даже своего собственного лидера уголовника. Есть хоть что-нибудь, что эти либеральные мрази не готовы осквернить?, – процитировал слова пациента лечащий врач.

Произнося свои тексты, молодой человек внимательно смотрит в воображаемую телекамеру и делает судорожные движения руками, характерные для Владимира Соловьёва. По окончании «передачи» он беседует с главой Администрации Президента, почему-то обращаясь к нему «о, любимый руководитель». Лечение, которое он получал в районной психиатрической больнице, почти не дало эффекта. Родители юноши надеются, что специалисты областного центра смогут чем-то помочь.

Психиатры Ростова-на-Дону с тревогой отмечают стремительный рост числа госпитализаций с бредом преследования, в котором фигурируют «либералы». Примерно полгода назад они почти полностью заместили собой «рептилоидов с планеты Нибиру», которые, в свою очередь, пришли на смену «украинским разведывательно-диверсионным группам» и «агентам Яроша».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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