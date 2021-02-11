Сара Джессика Паркер объяснила, как пришла идея снять продолжение “Секса в большом городе” и почему там не будет Саманты

11.02.2021, 16:28, Разное

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Непонятно, то ли 55-летняя актриса уже занялась продвижением нового сезона сериала “Секс в большом городе”, то ли просто отбивается от бесконечного потока вопросов, поступающих от фанатов. Иначе как объяснить, что за месяц она дала больше интервью, чем за последние пять лет.

На этот раз в беседе с WWD Сара Джессика Паркер рассказала, как ей вообще пришла в голову такая идея. Это случилось во время весеннего карантина — актриса созвонилась с режиссером Майклом Патриком Кингом, чтобы обсудить продолжение франшизы в формате подкаста. Но от этой задумки они быстро отказались и решили создать мини-сериал “And Just Like That…” Продакшн пока планируют на весну, к этому времени они собираются привить от коронавируса всю съемочную группу.

Будет интересно посмотреть, где и на каком этапе находятся героини, как на них повлияли изменения в обществе. У Миранды и Шарлотты дети уже подростки, а Кэрри пытается справиться с вызовами времени: зрители узнают, как она будет вести социальные сети, в какое русло направит свою карьеру… А еще это про возрождение Нью-Йорка,

— сказала Сара Джессика Паркер, скрыв подробности сюжета.

Также недавно актриса рассказала, что они не будут искать замену Ким Кэтролл, исполнительнице роли Саманты. Она, напомним, отказалась от участия — по слухам, из-за вражды с Паркер. В интервью с WWD она решила не отвечать на вопрос, почему пришлось отказаться от четвертой и самой харизматичной из подруг. А вот главный контент-директор стримингового сервиса HBO Max Кейси Блойс не стал отмалчиваться и объяснил это простыми жизненными обстоятельствами:

На экране произойдет все, как в реальной жизни: одни люди приходят в нашу жизнь, а другие из нее уходят. Дружба угасает, и на их место приходят новые отношения,

— рассказал он в беседе с изданием TVLine и добавил:

Три героини расскажут честно о том, как в Нью-Йорке живут женщины за 50. По этой же причине отсутствие Саманты в сериале выглядит довольно органично, ведь в 50 рядом с вами уже может не быть друзей, с которыми вы были близки в 30.

Подробнее почитать о конфликте Сары Джессики Паркер и Ким Кэтролл можно в нашем материале — “Вражда в большом городе: почему поссорились Ким Кэтролл и Сара Джессика Паркер”.