 

Жена звезды сериала “Великолепный век” Халита Эргенча поделилась новыми фото их сына

11.02.2021, 14:40, Разное
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Исполнитель главной роли исторического сериала “Великолепный век” Халит Эргенч и его супруга Бергюзар Корель во вторник отпраздновали день рождения их старшего сына Али. По такому случаю пара поделилась архивными кадрами, сделанными в роддоме до и сразу после рождения малыша. Фотографии опубликованы на странице 38-летней актрисы в Instagram.

Мой дорогой сын. Тебе уже 11. С твоим приходом на Землю я, тогда еще совсем молодая женщина, узнала главную причину своего существования — материнство. Это счастье, которого я раньше никогда не испытывала, изменило меня. Я узнаю что-то новое с тобой каждый день. Спасибо тебе за это,

— написала Бергюзар.

Сам же 50-летний актер предпочел ничего не публиковать по случаю рождения сына. В принципе, Эргенч редко делится с подписчиками деталями своей личной жизни: на его странице в Instagam можно увидеть преимущественно фотографии со съемок или рекламные ролики, в которых тот снялся. Да и Бергюзар переняла скрытность мужа, поэтому эти снимки буквально взорвали турецкую часть их фанатов.

Напомним, для Халита это уже второй брак: ранее он был женат на Гизем Сойсалды с 2007 по 2008 год. С коллегой по цеху, актрисой Бергюзар Корель, он начал встречаться еще будучи в браке. После развода девушку затравили интернет-пользователи, считая, что это она увела артиста из семьи. Халит и Бергюзар сыграли свадьбу 7 августа 2009 года, а 9 февраля 2010-го у пары родился сын Али. 8 марта 2020 года родился их второй сын, которого пара назвала Хан.

Халит Эргенч в роли Султана Сулеймана

Напарница и коллега Эргенча по сериалу “Великолепный век” Мерьем Узерли в январе этого года стала мамой во второй раз — у актрисы родилась дочь.



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