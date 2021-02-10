Гнойный и Валентин Дядька осудили арест Славы КПСС

10.02.2021, 19:51, Разное

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Куйбышевский суд Петербурга арестовал на 7 суток Славу КПСС за мелкое хулиганство.

Исходя из протокола, исполнитель выкрикивал лозунги с содержанием женского полового органа на акции протеста 2 февраля.

Реакция музыкального сообщества произошла незамедлительно. Валентин Дядька записал трек «Антихайп будет свободным», где раскритиковал власть клиторов. Гнойный поддержал задержанного в Твиттере:

– Пока сажают за слова, сложно быть свободным. Сегодня он, завтра – Замай, а потом придут и за Джиглипуффом. Выражаю солидарность Славе и всем политзэкам. Кто-то там пел про оппозицию, поэтому хочу спросить: где твои письма, Оксимирон?

Неравнодушие к акту репрессий выразили и другие исполнители: Бутер Бродский, Соня Мармеладова, Воровская Лапа и Птичий Пепел. А на страничках баттл-рэперов появился хэштег #СвободуСлавеКПСС

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