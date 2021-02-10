Катерина Шпица о вере в себя, секрете сохранения внутреннего ресурса и новом сериале “Топи”

10.02.2021, 19:50, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

28 января на КиноПоиск HD вышел многосерийный мистический триллер “Топи” по сценарию Дмитрия Глуховского, который уже успел завоевать любовь зрителей. Сериал рассказывает о пятерке молодых москвичей, которые бегут от неразрешимых проблем в чудотворный монастырь под деревней Топи. Но ожидаемое спасение оборачивается погружением в зловещую хтонь русской глуши. Одну из ключевых ролей в проекте сыграла Катерина Шпица. Еще в преддверии сериала мы поговорили с ней о новой работе и узнали о секретах сохранения внутреннего ресурса.

Катерина, как вы предпочли провести свободное время в праздничные дни?

Очень тихо, по-семейному. Да и не так много было свободного времени. Обычно сразу после встречи Нового года идет период затишья до середины января. А в этот раз, еще начиная с 20 декабря (кроме 31 декабря и 1 января) я полдня каждый день проводила на паркете и тренировалась для проекта “Танцев со звёздами”.

Как вы обычно выбираете проекты, в которых участвуете? Какие критерии являются ключевыми?

По качеству материала. Главное — интересный сценарий фильма или нестандартные творческие задачи в любом виде деятельности, а также возможность быть полезной и получить новые навыки и знания. Мне нравится пробовать себя в разных проектах, это вдохновляет и дает почву для развития.

Ваши поклонники наверняка очень ждали выхода сериала по сценарию Дмитрия Глуховского “Топи”. Расскажите о вашей роли, как проходили съемки, какие впечатления остались?

Моя героиня — девушка, не имеющая внутренней опоры, которая определяет себя через союз с мужчиной и только в отношениях чувствует себя полноценной. В целом у нее хороший характер и ей удается сохранять чувство юмора в ситуации, когда она осталась одна и несколько потерялась в жизни. Ее главная беда — страх постареть и потерять привлекательность в глазах потенциального спутника жизни. Отсюда возникает неадекватно низкая самооценка.

Сюжет разворачивается у полузаброшенного селения в отдаленном уголке нашей страны. Насколько близка вам атмосфера русской глубинки с ее особенной культурой и традициями?

Я больше разбираюсь в украинской культуре, но, полагаю, славянские народы близки в этом смысле. Тепло отношусь к традициями, они очень любопытны. Мне нравится атмосфера далекой глубинки, но если говорить о путешествиях, то для ночевки я предпочитаю комфорт.

Герои сериала — люди, которые мучительно стараются разобраться в себе и найти решение проблем. Что, по вашему мнению, может помочь человеку в подобной ситуации?

Инструменты такие же разные, как и люди. Для меня идеален психоанализ и личный коучинг, а кому-то подходит религия или йога. В исцеляющие разговоры с друзьями я не верю, их суждения все равно очень субъективны и проективны. Важно понимать, что проблемы проходят, а мы остаемся. Поэтому нужно внимательно относиться к здоровью, сохранять душевное равновесие и беречь себя.

Что, на ваш взгляд, лучше всего помогает преодолеть тревоги и стресс, быть в гармонии с окружающим миром?

Вера в свои силы, без оглядки на чужое мнение. Все светлое и позитивное в нашей жизни появляется благодаря собственным внутренним созидающим ресурсам. Важно быть в потоке, следовать своим принципам, и все сложится.