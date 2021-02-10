 

Жених Дженнифер Лопес Алекс Родригес обвиняется в рэкете

10.02.2021, 18:02, Разное
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Эта история началась еще 7 лет назад, однако только сейчас журналистам удалось узнать ее подробности. Жених Дженнифер Лопес обвиняется в мошенничестве со страховкой, захвате империи недвижимости и других неприятных вещах.

Алекс Родригес и Дженнифер Лопес Как сообщает Daily Mail, в начале 2000-х, после женитьбы Алекса на Синтии Скертис, он начал заниматься бизнесом с братом супруги. В развитие дела, связанного с недвижимостью, Алекс вложил немало средств – его доля составляла около 95%, а доля Константина Скертиса – 5%. Партнеры договорились, что Скертис будет получать свой процент от сделок, но в 2005 году Родригез убедил бывшего зятя не забирать процент, а вкладывать его в развитие дела. Скертис считает, что потерял на этом миллионы, а бизнес, тем временем, стремительно рос и к 2008 году оценивался уже в миллиард долларов. Скертис упоминает и о других схемах, якобы лишивших его дохода.

Алекс Родригес – серийный мошенник и лжец. После того, как Алекс обманул свою жену Синтию, он обманул своего шурина во время их партнерских отношений по недвижимости, — говорится в судебных документах.

Адвокаты Родригеса уже заявили, что считают претензии Скертиса необоснованными и непременно будут оспаривать их в суде, назначенном на 2 августа.

Алекс Родригес



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