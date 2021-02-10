Российский космонавт с МКС: акция в поддержку Навального с фонариками угрожает стабильной работе станции

10.02.2021, 17:11, Разное

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Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, пребывающий сейчас на Международной космической станции, предостерег россиян от любых акций с фонариками из-за возможной опасности для систем МКС.

По словам Кудь-Сверчкова, тысячи зажженных фонариков в различных городах страны могут спровоцировать критическое излучение, направленное в космическое пространство, что неминуемо поставит под угрозу безопасность космонавтов, находящихся за пределами Земли.

“Братья и сестры, просим вас – не раскачивайте лодку и дайте нам спокойно вернуться домой и встретиться с близкими”, – заявил он.

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