Российский космонавт с МКС: акция в поддержку Навального с фонариками угрожает стабильной работе станции
10.02.2021, 17:11,
Разное
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Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, пребывающий сейчас на Международной космической станции, предостерег россиян от любых акций с фонариками из-за возможной опасности для систем МКС.
По словам Кудь-Сверчкова, тысячи зажженных фонариков в различных городах страны могут спровоцировать критическое излучение, направленное в космическое пространство, что неминуемо поставит под угрозу безопасность космонавтов, находящихся за пределами Земли.
“Братья и сестры, просим вас – не раскачивайте лодку и дайте нам спокойно вернуться домой и встретиться с близкими”, – заявил он.
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