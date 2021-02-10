 

Бойфренд Бритни Спирс публично осудил ее отца

10.02.2021, 17:06, Разное
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Важно, чтобы люди поняли: у меня нет никакого уважения к тому, кто пытается контролировать наши отношения и создает препятствия на нашем пути. На мой взгляд, Джейми – полный придурок. Не буду вдаваться в подробности, так как ценю нашу приватность, но хочу иметь возможность высказать мнение, – написал Сэм.

Бритни Спирс и Сэм Асгари

Возможно, пост стал реакцией на вышедший на днях документальный фильм Framing Britney Spears, в котором рассказывается история Бритни. Ничего нового в фильме нет, снят он без участия певицы и членов ее семьи, однако даже избитая тема могла стать последней каплей, учитывая события последнего года. Напомним, Бритни Спирс тщетно пытается избавиться от влияния отца, который в течение 12 лет является ее официальным опекуном и контролирует ее жизнь и финансы. Фанаты певицы строят теории заговора и пытаются разгадать тайные послания, которые она оставляет в соцсетях.

Сама Бритни тоже опубликовала сообщение через несколько часов после того, как это сделал Сэм. Она написала: “Помните, что бы мы ни думали о человеке, это ничто по сравнению с тем, кто он в реальной жизни”.

Бритни Спирс и Сэм Асгари



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