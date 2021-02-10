 

Поклонники сериала “Друзья” обнаружили забавную ошибку в одном из эпизодов

10.02.2021, 17:06, Разное
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Речь идет о 18 эпизоде 8 сезона, в котором родители Моники и Росса празднуют 35-ю годовщину свадьбы. Росс и Рейчел приезжают на вечеринку и подходят к Геллерам поздороваться. Они мило беседуют вчетвером и хорошо видно – рядом больше нет людей. В следующем кадре к ним подходит гостья и присоединяется к беседе, камера показывает Геллеров, однако вместо отца Росса мы уже видим какого-то неизвестного мужчину. Он понимающе кивает, словно тоже участвует в разговоре, а в следующую секунду – склейка и папа Росса возвращается на свое место. В следующей сцене ситуация повторяется: Росс разговаривает то с отцом, то с незнакомцем.

Внимательный зритель, обнаруживший это, выложил часть эпизода в TikTok, сопроводив комментарием: “Кто это?”

@bronniiieee

Who is THAT? #friendstok#tvbloopers#tvblooperfound#whoknew#trending#viral#fyp#foryou#xyzcba

♬ There goes the crackhead – Matthew Daniel Gordon



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