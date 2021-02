Поклонники сериала “Друзья” обнаружили забавную ошибку в одном из эпизодов

10.02.2021, 17:06, Разное

Речь идет о 18 эпизоде 8 сезона, в котором родители Моники и Росса празднуют 35-ю годовщину свадьбы. Росс и Рейчел приезжают на вечеринку и подходят к Геллерам поздороваться. Они мило беседуют вчетвером и хорошо видно – рядом больше нет людей. В следующем кадре к ним подходит гостья и присоединяется к беседе, камера показывает Геллеров, однако вместо отца Росса мы уже видим какого-то неизвестного мужчину. Он понимающе кивает, словно тоже участвует в разговоре, а в следующую секунду – склейка и папа Росса возвращается на свое место. В следующей сцене ситуация повторяется: Росс разговаривает то с отцом, то с незнакомцем.

Внимательный зритель, обнаруживший это, выложил часть эпизода в TikTok, сопроводив комментарием: “Кто это?”

