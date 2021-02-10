 

Загорелся вагон метро, в котором ехала Залина Маршенкулова

10.02.2021, 9:05, Разное
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Во время переезда между станциями Филёвской линии московского метро «Багратионовская» и «Филёвский парк» произошло возгорание вагона.

В результате этого женщина-машинист Валерия С. вынуждена была остановить поезд и объявить об эвакуации.

В течение 15 минут пассажиры покинули вагоны и были выведены на поверхность. Пожарной бригаде удалось оперативно потушить пожар, после чего в течение 40 минут движение поездов на Филёвской линии было восстановлено.

Примечательно, что среди пассажиров загоревшегося вагона была журналистка, лидер российского феминистического движения Залина Маршенкулова. В ходе дачи показаний полиции она рассказала следующее:

– Я езжу только на Филёвской линии потому что знаю, что тут работает машинисткой женщина. На экране я увидела видео о ней с титрами, что женщине волнительно работать в мужской профессии. Потом я заметила какой-то запах дыма у себя за спиной. Мне сказали, что я горю. Хотела найти стоп-кран, но не смогла. Меня положили на пол, потушили, позже поезд остановился и нас всех вывели. Что явилось причиной возгорания, мне говорить сложно. Возможно, кто-то из невыносимых мужиков-мизогинов поджёг меня, но это не точно. Повезло, что состав вела женщина, мужик бы наверняка бы поленился остановить поезд, и мы бы все сгорели.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (Халатность).

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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