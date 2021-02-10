Папа Франциск начал процесс импичмента Бенедикта XVI

10.02.2021, 8:51, Разное

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Глава Римско-католической церкви Франциск заявил об инициации в коллегии кардиналов процесса импичмента отставного понтифика, папы на покое Бенедикта XVI.

По мнению наместника святого Петра, членство в Гитлер-югенде и участие в молодёжных нацистских организациях несовместимы с должностью папы.

В истории римской церкви бывали случаи импичмента пап после окончания их полномочий, в том числе и после их смерти. Так, в 897 году состоялся церковный трибунал над трупом папы Формоза, который постановил отрешить его от должности понтифика посмертно.

Бенедикт XVI, хоть и не является действующим епископом Рима, жив и в состоянии предстать перед судом по делу об импичменте. В списке обвинений – членство Йозефа Алоиза Ратцингера (мирское имя Бенедикта XVI) в запрещённых в Ватикане и России организациях «Гитлер-югенд», «Союз нацистской молодёжи» и «Католики за Гитлера» в 1933-1945 годах.

В случае объявления импичмента Бенедикт XVI будет вычеркнут из списка римских пап и утратит право повторно участвовать в выборах понтифика до 2040 года.

– Мы считаем, что в мире победившей толерантности папа-нацист, пусть даже и бывший, совершенно недопустим и неуместен. Бенедикту XVI следует ответить за преступления молодости. Судить его будет специальная комиссия из африканских и еврейских священников, поскольку именно они больше всего пострадали от действий Йозефа Ратцингера. Если папу на покое лишат сана, за этим автоматически последует отмена всех изданных им указов, в том числе о запрете гомосексуальных браков между священниками, – сказал пресс-секретарь Святого престола архиепископ Луиджи Понтонегро.

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