Юлия Савичева впервые о сложных отношениях с Максимом Фадеевым и причинах прекращения сотрудничества

09.02.2021, 12:10, Разное

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Юлия Савичева долгое время работала под руководством продюсера Максима Фадеева и не раз признавалась в интервью, что знакома с ним с детства, что это друг ее отца, что именно он подтолкнул ее к участию в “Фабрике звезд” и прочее, и прочее. Однако несколько лет назад Юлия резко пропала с радара общественного внимания, перестала выходить на сцену, выпускать новые песни и ездить с гастролями. Ранее сообщалось, что причина – в рождении долгожданной дочери Юлии, но в то же время ходили слухи, что на самом деле, истинная причина кроется в непростых отношениях между Юлией и Фадеевым. Спустя много лет Савичева наконец решилась рассказать правду, дав большое интервью журналу “Караван историй”.

Я понимала, что рано или поздно мне все равно этого не избежать. Почувствовав, что готова открыться, я рассказала все как было, закрыв последний нависающий надо мной вопрос. Вся жизнь – океан стечений обстоятельств, в котором мы плаваем, как маленькие рыбки, но океан сильнее. Мы можем лишь только стараться плыть изо всех сил – быстро, уверенно и по возможности красиво. Прочитайте и надеюсь, между нами больше не останется недомолвок, – анонсировала выход интервью Юлия в своем Instagram.

По словам певицы, они с Фадеевым всегда близко общались – она могла позвонить ему в любое время и поговорить не только на тему работу, но и обсудить личные проблемы, семью, попросить совета. Но в какой-то момент Юлия начала замечать, что Фадеев от нее отдаляется, разговоры перестают быть задушевными, а отношения доверительными.

Долго пыталась понять, что происходит, но пробиться сквозь толпу окружающих его людей уже не могла. Говорили, что Фадеев человек жесткий, много критикующий и страшный, но это всего лишь пустые слухи. Напротив, он слишком добрый, наивный и доверчивый. И если в юности я еще не совсем понимала, что происходит, то став свидетелем творившегося в продюсерском центре, узнала, что такое потребительское отношение. А к Максу именно так часто и относились.

Я вдруг увидела, как приближенные к нему люди стали обступать его так плотно, что в финале просто закрыли доступ к “телу”.

Отношение ко мне изменилось кардинально: сначала это было отдаление, потом холодок, сменившийся раздражительностью. Каждая наша беседа заканчивалась для меня чувством вины. Миллион раз думала о том, что я могла сделать такого ужасного, что вызывало в нем все эти эмоции.

Только спустя время поняла, что происходит. Меня буквально выдавливали люди, которые его окружали, и делали это всеми возможными и невозможными способами, а самый удобный и простой – оболгать.

Я видела, что у Макса растут ко мне претензии, но причины не знала, а когда поняла, попыталась объяснить несправедливость обвинений. Была уверена в себе и в глаза говорила, что ему лгут. Более того, рассказывала о ситуациях, которые меня не касались, но происходили за его спиной. На что получала ответ: “Юля, ты врешь. Я тебе не верю!”

Максим Фадеев и Ольга Серябкина

Когда Юлия венулась из Португалии, где у нее родилась дочь, и была готова приступить к работе, она наткнулась на прочную стену, отделяющую ее от Фадеева. Она уже не могла общаться с ним напрямую – только взаимодействовать через сотрудников его центра. Но они не хотели или не могли заниматься подготовкой ее концерта и гастролей, поэтому Юлии пришлось все быстро организовывать своими силами. По ее мнению, Фадеева будто подменили, он стал совсем не таким, каким она знала его с детства – и по ее мнению, тут могла быть замешана даже черная магия.

Однажды Юлия пошла на хитрость, отказавшись выполнять условие продюсерского центра, и ей организовали встречу с Фадеевым:

Передо мной сидел совершенно другой человек. Это были другие глаза, он говорил по-другому. Я не могла его узнать. Мне стало по-настоящему страшно. Тот, кого я называла вторым отцом, видел во мне врага. Все обвинения, все гадости, которые ему говорили обо мне в течение многих лет, свалились в одну кучу. Я много раз пыталась переубедить его, но в какой-то момент он вышел из себя и не сказав ни слова, покинул кабинет, объявив всем, что центр больше не работает с Савичевой.

По словам Юлии, она прорыдала всю ночь, не понимая, как быть дальше. Позднее ее вновь пригласили в офис для подписания документов, и оказалось, что ей запретили исполнять все ее известные хиты, в том числе те, которые они написали с мужем. Было нелегко, но Юлии и Александру Аршинову помог крестный последнего, предложив им финансовую помощь, в результате чего появился альбом CLV.

В прошлом году Савичева и Фадеев все-таки помирились: “Жизнь сама расставила все по местам и показала всех, кто врал, предавал и так долго брал у него все, что было можно”.