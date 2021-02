Яблоко от яблони: видео с участием Кейт Миддлтон и принцессы Шарлотты взорвало социальные сети

09.02.2021, 11:16, Разное

Недавно Кейт Миддлтон участвовала в виртуальной встрече с учителями школы Ribbon Academy в Мартоне, которая с 2002 года сотрудничает с благотворительной организацией Place2Be. И пока большинство из тех, кто посмотрел это видео, прислушивались к словам герцогини Кембриджской и рассказам учителей, другие – как, например, владелец TikTok-аккаунта @royalfancams – отметили схожие жесты у Кейт и ее дочери, принцессы Шарлотты.

Во время разговора Кейт аккуратно поправила волосы, собранные в хвост, и так же свои волосы поправляла юная принцесса в свой первый школьный день в Thomas’s Battersea в 2019 году. Казалось бы, просто забавная деталь, ничего особенного, но видео моментально распространилось по соцсетям и набрало сотни тысяч просмотров.

Like mother like daughter, hair goals ##KateMiddleton##DuchessOfCambridge##DuchessKate##HairGoals##PrincessCharlotte##HRH##HairTwirl##RoyalFamily

Примечательно, что владелец этого аккаунта, целиком и полностью посвященного британской королевской семье, свое имя не раскрывает, но регулярно публикует забавные ролики с участием Елизаветы II, принца Уильяма, Кейт Миддлтон и так далее. Покажем самые интересные.

When the long lense cameras catch you during private time ##KateMiddleton##DuchessOfCambridge##Australia##Duchess##HRH##PrinceGeorge##DuchessKate

How cute is Kate? ##DuchessOfCambridge##KateMiddleton##PrinceWilliam##Australia##RoyalTour##HRH##DuchessKate##Duchess##KingWilliam##RoyalFamily

We love a sporty Queen ##KateMiddleton##DuchessOfCambridge##HRH##Duchess##DuchessKate##ChildrensPrincess##PrincessKate##RoyalFamily##TheCrown

Prince William gets told off by the Queen ##TheQueen##PrinceWilliam##HRH##KingWilliam##DukeOfCambridge##QueenElizabeth##Monarchy##RoyalFamily

The Queen running after William protect the heir at all costs ##TheQueen##PrinceWilliam##KingWilliam##HRH##BritishMonarchy##DukeOfCambridge

