Скандалы: Теневому банкиру заменили УДО арестом

09.02.2021, 9:34, Разное

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Осужденный за хищения из банка «Таурус» Агустин Моралес-Эскомилья обвинен в крахе Промрегионбанка

Как стало известно “Ъ”, Басманный суд столицы санкционировал арест банкира и автогонщика Агустина Моралес-Эскомильи. Несмотря на звучное имя, полученное им от родственников-испанцев, он является гражданином России и коренным москвичом. Летом прошлого года финансист был осужден на семь лет за участие в хищении средств из обанкротившегося банка «Таурус». Сейчас он уже мог бы рассчитывать на УДО, но оказался обвинен СКР в причастности к исчезновению 375 млн руб. из также рухнувшего Промрегионбанка, где господин Моралес-Эскомилья якобы был теневым владельцем.

С ходатайством об аресте 44-летнего Агустина Моралес-Эскомильи в суд обратились следователи ГСУ СКР, участвующие в расследовании обстоятельств хищения денег из ряда банков. Практически все они были лишены ЦБ лицензии и признаны банкротами, но накануне краха из них выводились активы на сотни миллионов и даже миллиарды рублей. Представители СКР обосновывали необходимость помещения господина Моралес-Эскомильи под стражу в основном тяжестью обвинений в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), особо крупном мошенничестве в сфере страхования (ч. 4 ст. 159.5 УК РФ) и особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Следует отметить, что впервые он был арестован тем же Басманным судом еще в декабре 2017 года в рамках расследования хищений из банка «Таурус», а 16 июля прошлого года ему и ряду других фигурантов Тверским судом был вынесен приговор за растрату. Само дело «Тауруса», которое расследуется СКР по заявлению АСВ, было разделено на несколько частей. Речь шла о хищениях около 1 млрд руб. под видом выдачи заведомо невозвратных кредитов и попытке обмануть то же АСВ на полмиллиарда с помощью фиктивных документов об открытии около 400 вкладов физическими лицами, каждый из которых составлял около 1,4 млн руб. (максимальную сумму страхового возмещения). Однако до суда пока дошел другой, менее масштабный эпизод о хищении около 235 млн руб. под видом покупки земель в Калужской области. Бывший председатель правления «Тауруса» Андрей Подгорнов и Агустин Моралес-Эскомилья, которых не сочли организаторами аферы, получили по семь лет заключения, а экс-сотрудницы банка, ранее находившиеся под подпиской о невыезде — Татьяна Русина, Татьяна Шевченко и Юлия Степанова,— по четыре года и были взяты под стражу в зале суда.

С учетом отбытого в СИЗО срока финансист, который хорошо известен и как заядлый автогонщик в драгрейсинге, не раз занимавший на своем Lamborghini призовые места, уже мог подавать на УДО.

Однако его опередили следователи, неожиданно для господина Моралес-Эскомильи предъявившие ему обвинения в хищении средств Промрегионбанка. По данным близких к следствию источников “Ъ”, само уголовное дело о выводе активов из лишенного лицензии в августе 2016 года кредитного учреждения было возбуждено в сентябре прошлого года в отношении бывшего и. о. председателя правления Игоря Сенцова и ряда других лиц, включая также финансистов Геннадия Гацукова и Андрея Попету. В конце ноябре 2020 года, как сообщал “Ъ”, Басманный суд по ходатайству СКР арестовал господина Сенцова и еще одного экс-предcедателя правления Промрегионбанка Андрея Чуракова. Позже, по некоторым данным, некие свидетели дали показания о том, что Агустин Моралес-Эскомилья являлся теневым владельцем банка, каковым его ранее считали и в «Таурусе». Он, как конечный бенефициар, якобы с помощью неких «неустановленных следствием лиц» обеспечил назначение Игоря Сенцова на должность и являлся организатором схемы по хищению средств кредитного учреждения.

Как утверждают источники “Ъ”, поводом для уголовного преследования как Геннадия Гацукова, который скрылся от следствия в Венгрии, так и остальных лиц является заявление АСВ о хищениях, совершенных не только из Промрегионбанка, но и банков Инвесттрастбанк, «Стратегия» и «Кредит-Москва». Представители агентства как правопреемника рухнувших кредитных структур сообщили следствию, что из Промрегионбанка различными способами было выведено около 3 млрд руб. Они особо отмечали, что сама финансовая ситуация в банке резко ухудшилась за весьма короткий период после выдачи более 30 заведомо невозвратных кредитов на более чем 757 млн руб., рефинансирования ссудных задолженностей или заключения договоров цессии почти на 1,9 млрд руб., а также приобретения с завышением цены на 212 млн руб. ипотечных сертификатов участия «Высокий стандарт». Кроме того, в мае 2016 года имели место махинации с кассой банка, через которую снимались и переводились на другие счета около 500 млн руб., которые ранее были выданы в виде технических кредитов на 700 млн.

Из них 375 млн руб. ушло на покупку господами Гацуковым и Попетой недвижимости банка. Именно последняя сумма и фигурировала в документах СКР на заседании по избранию меры пресечения Агустину Моралес-Эскомилье.

По данным “Ъ”, сам автогонщик-финансист вину категорически отрицает и отказался давать показания. Как говорят его адвокаты, он не имел никакого отношения к Промрегионбанку, а также вообще не знает ни Геннадия Гацукова, ни остальных фигурантов расследования.

Сергей Сергеев