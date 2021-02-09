 

Задержанных на протестных митингах обяжут оплачивать своё пребывание в ИВС

09.02.2021, 9:31, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Государственная дума приняла сразу в трёх чтениях поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

С 1 марта 2021 года граждане, задержанные на несанкционированных акциях протеста, будут самостоятельно оплачивать каждые сутки пребывания в изоляторах временного содержания (ИВС).

– В ИВС для граждан созданы поистине курортные условия – там тепло, там кормят, там безопасно. Сегодня это оплачивают простые налогоплательщики, но насколько это справедливо? Ведь в тех же вытрезвителях граждане находятся на платной основе. Поэтому в порядке эксперимента мы решили выделить ряд групп, которые будут находится в изоляторах на платной основе. Учитывая последние события ни у кого не вызвало вопросов, что именно участники несанкционированных митингов должны оплачивать эти услуги из своего кармана, – заявила автор инициативы Ирина Яровая.

В настоящий момент ФСИН завершает подготовку прейскуранта для ИВС. По нашей информации за каждые сутки, проведённые в изоляторе, граждане будут обязаны заплатить по 5 тысяч рублей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.01 / Королевский флот Таиланда купит российские зенитки «Джигит»

09.12 / Конфронтация с пришельцами. Происшествие в Дульце в 1979 году

01.09 / Фатальная ошибка (Юли Михальчик) – Личное мнение

15.10 / Под Москвой вандал разбил две машины

03.11 / Мнение: Европе нужен Кадыров

19.08 / Как это читается в Италии

20.10 / Освобождение политзаключенных в Белоруссии назвали подачкой обществу

09.02 / Актриса Ирина Безрукова рассказала о разводе своих родителей

25.09 / Мнение: Как русский у поляка в рабстве 23 года пробыл

21.01 / Мнение: Рейтинг Мишлен в России, 100%-я газификация и чья вакцина опаснее

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска