Задержанных на протестных митингах обяжут оплачивать своё пребывание в ИВС

09.02.2021, 9:31, Разное

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Государственная дума приняла сразу в трёх чтениях поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

С 1 марта 2021 года граждане, задержанные на несанкционированных акциях протеста, будут самостоятельно оплачивать каждые сутки пребывания в изоляторах временного содержания (ИВС).

– В ИВС для граждан созданы поистине курортные условия – там тепло, там кормят, там безопасно. Сегодня это оплачивают простые налогоплательщики, но насколько это справедливо? Ведь в тех же вытрезвителях граждане находятся на платной основе. Поэтому в порядке эксперимента мы решили выделить ряд групп, которые будут находится в изоляторах на платной основе. Учитывая последние события ни у кого не вызвало вопросов, что именно участники несанкционированных митингов должны оплачивать эти услуги из своего кармана, – заявила автор инициативы Ирина Яровая.

В настоящий момент ФСИН завершает подготовку прейскуранта для ИВС. По нашей информации за каждые сутки, проведённые в изоляторе, граждане будут обязаны заплатить по 5 тысяч рублей.

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