Принц Гарри и Меган Маркл прочитали свои любимые стихотворения в прямом эфире

09.02.2021, 9:30, Разное

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С начала года принц Гарри и Меган Маркл выпали из-под пристального внимания общественности, пожелав провести первый месяц нового года в узком семейном кругу в своем доме в Монтесито. Тем неожиданнее стало их появление на одном из виртуальных занятий поэтического кружка молодежной организации Get Lit. Об этом стало известно после публикации на Instagram-странице организации.

Угадайте, кто удивил наших учеников своим появлением в этот уикенд? Это был самый лучший уикенд в жизни! Принц Гарри и Меган, Герцог и Герцогиня Сассекские, оказались просто волшебными, добрыми и интересующимися поэзией. Герцогиня даже зачитала строки из ее любимых стихотворений. Мы так благодарны за их визит по случаю Black History Month, – написано под снимком с Гарри, Меган и учащимися.

У детей был 45-минутный разговор с принцем Гарри и Меган. Это было что-то совершенно нереальное! Каждый подросток мог задать им вопросы и прочитать любимые стихотворения. Кроме того, меня поразило, что пара нашла время изучить биографии наших учащихся, которые я отправил им заранее,

– поделился своими впечатлениями от сотрудничества с герцогом и герцогиней Сассекскими преподаватель кружка Мэсон Грэнджер.

Напомним, это первое появление “в свете” Меган и Гарри в новом году. Последний раз герцогиня выступала перед зрителями в середине декабря, когда приняла участие в программе CNN Heroes: An All-Star Tribute, где отметила заслуги людей, которые старались помогать нуждающимся во время пандемии.