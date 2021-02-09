 

Принц Гарри и Меган Маркл прочитали свои любимые стихотворения в прямом эфире

09.02.2021, 9:30, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

С начала года принц Гарри и Меган Маркл выпали из-под пристального внимания общественности, пожелав провести первый месяц нового года в узком семейном кругу в своем доме в Монтесито. Тем неожиданнее стало их появление на одном из виртуальных занятий поэтического кружка молодежной организации Get Lit. Об этом стало известно после публикации на Instagram-странице организации.

Угадайте, кто удивил наших учеников своим появлением в этот уикенд? Это был самый лучший уикенд в жизни! Принц Гарри и Меган, Герцог и Герцогиня Сассекские, оказались просто волшебными, добрыми и интересующимися поэзией. Герцогиня даже зачитала строки из ее любимых стихотворений. Мы так благодарны за их визит по случаю Black History Month, – написано под снимком с Гарри, Меган и учащимися.

У детей был 45-минутный разговор с принцем Гарри и Меган. Это было что-то совершенно нереальное! Каждый подросток мог задать им вопросы и прочитать любимые стихотворения. Кроме того, меня поразило, что пара нашла время изучить биографии наших учащихся, которые я отправил им заранее,

– поделился своими впечатлениями от сотрудничества с герцогом и герцогиней Сассекскими преподаватель кружка Мэсон Грэнджер. 

Напомним, это первое появление “в свете” Меган и Гарри в новом году. Последний раз герцогиня выступала перед зрителями в середине декабря, когда приняла участие в программе CNN Heroes: An All-Star Tribute, где отметила заслуги людей, которые старались помогать нуждающимся во время пандемии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.08 / Лорак сняла дочь в своем новом клипе: София – творческая натура

03.07 / Мнение: Все окна Лукреции

28.06 / Личное: Собчак в монастыре

21.12 / Как магазины обманывают россиян с помощью новогодних скидок и акций

10.11 / Пресс-секретаря Белого дома заткнули в прямом эфире

06.09 / Мнение: Жесткие переговоры

03.12 / “Да какие женщины меня утешают?”: Харламов стал смешнее шутить после развода с Асмус

29.07 / «Не надо прикрывать политическую немощь свою»

29.01 / Мнение: Люди научились торговать акциями, милорд!

08.12 / Залоговый фундамент

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска