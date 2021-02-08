“Вонючие русские, вы купили дипломы”: врач из Эйлата требует расследования

08.02.2021, 22:38, Разное

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Даже сейчас, через две недели после расистского инцидента, доктор Алекс Федоренко не может успокоиться. Видео с оскорблениями разнеслось по соцсетям Израиля. А что говорит полиция? Это выяснили “Вести”

Игорь Молдавский|

Опубликовано: 07.02.21

Инцидент в поликлинике Эйлата: слева – д-р Алекс Федоренко (Кадр из видео в соцсетях)

Доктор Алекс Федоренко уже две недели не может прийти в себя после скандального происшествия в поликлинике Эйлата. Приехавший в Израиль из Львова молодым врачом, Федоренко отслужил в ЦАХАЛе, спасал раненых, прошел Вторую ливанскую войну – и все это время преданно лечил граждан. И вот сейчас, став заведующим поликлиникой “Клалит” в Эйлате, он услышал в свой адрес: “Вонючий русский, ты купил диплом”.

Видео с эти скандальным эпизодом облетело соцсети и даже попало в эфир израильского телевидения. Но какова реакция официальных органов на оскорбление русскоязычного врача? В воскресенье, 7 февраля, “Вести” выяснили это, побеседовав с доктором Федоренко.

“Все началось с того, что посетитель, как я позже понял – довольно известный в городе человек, налоговый консультант и специалист по ссудам, зашел в поликлинику, чтобы получить некий документ, – рассказал “Вестям” д-р Федоренко. – Врач, к которой он обратился, просто не могла выдать подобную справку. Подчеркну: речь не шла о лечении или лекарстве. Врач вежливо это объяснила, но в ответ посетитель начал кричать, угрожая, что сожжет поликлинику. Затем перешел на личности: “Ты грузинка и купила свой диплом в Грузии! У тебя нет права здесь работать!” – и так далее”.

Доктор Федоренко (Фото: семейный альбом)

“Наша коллега далее действовала строго по инструкции, – продолжает заведующий поликлиникой. – Врач, почувствовав угрозу, должен отправиться в место, где есть много людей, и она пошла в комнату для персонала. Мужчина, продолжая кричать и оскорблять, пошел вслед за ней и ворвался в комнату для сотрудников. Там он продолжил свои угрозы, стучал кулаком по столу. По дороге он умудрился оскорбить и других посетителей поликлиники. Так, одного из ожидавших в очереди больных он назвал “вонючим русским”.

– Где находились в это время вы, д-р Федоренко?

– Я был у себя в кабинете и принимал пациента. Но в какой-то момент крики настолько усилились, что можно было подумать, будто в поликлинике либо теракт, либо кого-то убили. Я вышел в коридор и направился в комнату персонала, а посетитель пошел ко мне навстречу. На этом этапе кто-то уже снимал происходящее на видео. Когда я спросил у гражданина, в чем дело, почему он кричит и чем можно помочь, мужчина начал орать “вонючий русский” уже и в мой адрес. Подчеркну – этого человека я видел впервые в жизни”.

По словам д-ра Федоренко, ему приходилось иметь дело с рассерженными пациентами, но такой агрессии и с таким откровенным расистским душком он встретился впервые.

Далее врачи действовали по инструкции и вызвали в поликлинику офицера по безопасности из находящейся недалеко больницы “Йосефталь”. Тот, в свою очередь, обратился в полицию. “И вот тут я обратил внимание на какую-то необычно вялую реакцию полиции, – продолжил свой рассказ д-р Федоренко. – Первым делом в таких случаях скандалиста удаляют из помещения. Но в этот раз полицейский вежливо попросил дебошира выйти, на что тот ответил, что никуда не уйдет и что у него “есть достаточно денег, чтобы засудить всех присутствующих”.

Следующая странность, по словам д-ра Федоренко, состояла в том, что полиция взяла показания только у врача, к которой мужчина обратился за документом. “Ни у меня, ни у другого медика, которая также вышла из своего кабинета и, что называется, попала под раздачу, показания не взяли, – добавил он. – Почему? Понятия не имею. После этого, когда я обратился к полицейскому с просьбой принять хоть какие-то меры, он мне ответил: “Ты видел, чтобы он кого-то ударил? Не было явного насилия, так что ты хочешь, чтобы я сделал?” В конце концов скандалист ушел из поликлиники сам, когда понял, что ни криками, ни угрозами требуемого документа не получит, потому что у нас действительно не было никакой возможности его выписать”.

54-летний доктор Федоренко репатриировался в Израиль в 2000 году из Львова. Он закончил в Украине медицинский институт и успел проработать по специальности перед репатриацией 6 лет. В Израиле получил лицензию, работал в больнице в Цфате, призвался в ЦАХАЛ, где служил армейским врачом. Во время Второй ливанской войны был призван как резервист, после этого регулярно проходил армейские сборы в Северном военном округе – пока ему не исполнился 51 год.

Одновременно Алекс Федоренко проходил специализацию по семейной терапии в больничной кассе “Клалит”. В 2012 году он получил от руководства предложение возглавить новую поликлинику в Эйлате. Его не смутило, что придется переехать на другой конец страны, в самый южный город Израиля, ведь лечение людей он считает своим призванием и гражданским долгом.

После инцидента в поликлинике д-р Федоренко решил обратиться за помощью и во врачебный профсоюз, к адвокату, который занимается случаями насилия против медперсонала. Только после вмешательства юриста, через полтора дня после инцидента, скандалист получил цав архака – судебный запрет приближаться как к поликлинике, так и к ее сотрудникам.

“Эйлат – очень маленький город, здесь все друг друга знают. В том числе и меня, и наших врачей, и обидчика. Я надеюсь, что полицейское расследование не прикроют в конце концов. Ведь если такое проявление агрессии и расизма останется безнаказанным – следующего инцидента в том же духе не избежать”, – говорит доктор.

Федоренко рассказал, что это не первый случай насилия в отношении медперсонала, с которым ему пришлось столкнуться за годы практики: “Таких явных расистских выпадов в моей работе еще не было, но угрозы случались. Практически всегда полиция действовала незамедлительно и жестко, а цав архака выписывался практически моментально. Чем объяснить вялую реакцию служителей закона на сей раз – понятия не имею”.

То, что скандал в поликлинике был связан с проявлениями расизма, вызвало особое возмущение заведующего. “Такие заявления разрушают общество, – говорит он. – У нас в поликлинике работают представители разных общин, но мы все, как одна семья… И я продолжаю добиваться справедливости: я хочу, чтобы этот случай получил огласку, а виновный понес заслуженное наказание. Я верю, что в Израиле закон превыше всего и что все перед ним равны”.

Евгений Сова (Фото: пресс-служба НДИ)

Скандальное происшествие в Эйлате обратило на себя внимание депутатов кнессета. Евгений Сова (НДИ) отправил письмо министру внутренней безопасности Амиру Охане и генеральному инспектору полиции Яакову Шабтаю. “Важно отметить, – написал депутат, – что инициатор скандала снял маску и продолжал кричать, подвергая опасности всех находившихся в поликлинике. Но когда врачи пожаловались на угрозы и расистские оскорбления в их адрес, полицейские отказались взять у них показания. Почему полиция не проверила все факты, а в отношении скандалиста был выписан судебный запрет только после вмешательства адвоката врачебного профсоюза? Нельзя смириться с тем, что расистские высказывания в отношении выходцев из стран бывшего СССР в 2021 году не получают должного внимания со стороны полиции, а жалобы не рассматриваются со всей серьезностью. Мы живем в правовом государстве, и закон равен для всех. Я прошу у полиции рассмотреть данный случай и приложить все усилия в отношении проявлений насилия против медперсонала”.

“Вести” обратились в пресс-службу полиции за разъяснением о ходе дела. Был получен следующий ответ: “Подозреваемый угрожал, скандалил и пытался напасть на медицинский персонал поликлиники. Он был допрошен с предупреждением о возможных последствиях. Дело было передано для проверки и окончательного решения в отдел обвинений при полиции Израиля”.

►Продолжение: обидчик объяснил причину гнева и извинился

Как уже сказано, видео скандала в поликлинике дошло до ведущих израильских СМИ на иврите. Телеканал “13Решет” назвал имя подозреваемого – Ханан Амос – и предоставил ему возможность объяснить свой поступок. В интервью телеканалу Амос прежде всего принес извинения и сказал, что в пылу спора “произнес слова, которым нет никакого оправдания”.

Мужчина рассказал, что к вспышке гнева его привело чувство беспомощности, которое он испытал, помогая пожилой и больной матери во время многочисленных посещений врачей. “После того как ей несколько раз отказали в направлении, я предложил пойти в поликлинику вместе с ней. Но когда врач продолжала настаивать на своем и даже говорила с нами в не очень приятном тоне, ситуация накалилась – и произошло то, что произошло. Я приношу извинения врачам и стыжусь того, что произнес в пылу гнева и не контролируя себя”, – сказал он.