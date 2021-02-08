Школьников оштрафовали за несанкционированную акцию протеста в Minecraft

08.02.2021, 17:11, Разное

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Эксперты Центра-Э обнаружили незаконное массовое мероприятие в поддержку Алексея Навального в компьютерной игре Minecraft. Юных оппозиционеров вычислили, оштрафовали и поставили на учёт в ПДН. Среди задержанных оказались школьники от 12 до 17 лет.

Геймерский отдел Центра раскрыл подготовку несанкционированной акции протеста на сервере PolitCubes. Призывы к участию распространялись через встроенный игровой чат, таблички и надписи из кубов. Всю оперативную информацию народники передавали в правоохранительные органы.

Акция прошла одновременно с воскресными протестами в городах России. Всё началось с шествия по центральным аллеям сервера и закончилось митингом на главной площади. Оппозиционеры стреляли из лука по постройке в виде лица президента и скандировали лозунги в голосовом чате приложения Discord. Среди кричалок были слова в поддержку Навального, нецензурная брань и шутки про мать. По официальным данным МВД, в мероприятии приняло участие 35 человек, но сами игроки заявляют об 120 участниках. В качестве доказательств стороны предоставили скрины из разных ракурсов.

В толпу были встроены сотрудники центра противодействия экстремизму. Они зафиксировали правонарушения и ники митингующих. В ходе дальнейшего общения и совместной игры удалось узнать их настоящие имена и передать данные в полицию. Так удалось вычислить организатора — им оказался одиннадцатиклассник Иван Иванчин из Омска. Его оштрафовали по ч. 1 и ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ — нарушение порядка организации публичного мероприятия и вовлечение несовершеннолетних. Также штраф получили ещё восемь подростков по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ — нарушение участником порядка проведения публичного мероприятия. Самому младшему было всего 12 лет. Со всеми задержанными провели беседу и поставили на учёт ПДН. Информация об остальных игроках устанавливается.

После инцидента Иван рассказал в соцсетях, почему решил помитинговать в Minecraft: «Нам в школе запретили идти на протесты. Угрожали плохими оценками и пугали уголовным кодексом. Родителей тоже предупредили. Поэтому я не мог пойти туда. Я знал, что такое происходит по всей стране. У меня много знакомых, которые хотели бы поучаствовать, но у них как и у меня не было возможности. Я решил организовать пародию на митинг в моей любимой игре, чтобы хоть как-то выразить своё мнение. Не думал, что дойдёт до арестов. Это было неожиданно. Пойду домашку делать».

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