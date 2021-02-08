Основатель Nexta Степан Путило объявил о возвращении в Белоруссию

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08.02.2021, 15:11, Разное
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Основатель и главный редактор Nexta Степан Путило опубликовал в своём Telegram-канале видеообращение, где объявил о возвращении в Белоруссию. Оппозиционный журналист уже купил авиабилеты и 11 февраля его самолёт приземлится в национальном аэропорте «Минск».

По мнению владельца крупнейшей в стране сети Telegram-каналов, его возвращение — героический поступок и огромный шаг к победе белорусского народа над диктатурой.

«Я уже 2 года нахожусь за границей и соскучился по родному дому, друзьям и по любимому Минскому морю, где я провёл самые приятные дни детства. Победа над нелегитимным близко и я хочу участвовать в ней лично, находясь на Родине. 11 февраля дадим пинок диктатуре. Жыве Беларусь!» — говорится в видеообращении Степана Путило.

В то же время в Министерстве обороны Белоруссии попросили не связывать движущуюся через час после видеообращения в сторону национального аэропорта колонну военной техники, автозаков и автобусов с военнослужащими и сотрудниками ОМОНа с возвращением «непопулярного в обществе владельца никому не нужных каналов в Telegram».

«Кто возвращается? Куда? Я ничего об этом не знаю. Мне известно лишь про планирующиеся 11 февраля на территории аэропорта плановые учения. Связывать учения с действиями какого-то блогера не вижу смысла», — сказал министр обороны Белоруссии, генерал-лейтенант Виктор Хренин.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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