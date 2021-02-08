Скандалы: Anna не продается

08.02.2021, 14:40, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Миллиардер Дмитрий Рыболовлев не может сбыть свою яхту даже со скидкой

Миллиардер Дмитрий Рыболовлев F 17 выставил на продажу 67-метровую яхту Anna I за €53,9 млн. Об этом свидетельствует электронная брошюра по продаже лодки, с которой ознакомился Forbes. Представитель бизнесмена подтвердил эту информацию. Он уточнил, что продажа осуществляется через двух брокеров — Arcon Yachts, который также ведет менеджмент яхты, и Fraser.

Это уже третья попытка бизнесмена продать судно. В 2017 году он выставил яхту на продажу за €65 млн, через несколько лет цена снизилась на 10%, до €59 млн, а сейчас — до $53,9 млн. При этом для лодки это уже второй рефит — первый был проведен в 2009 году, когда Рыболовлев еще пользовался ею лично.

Яхта была построена в 2007 году и изначально была названа Anna — в честь дочери миллиардера. Строили лодку на голландской верфи Feadship, на палубе шесть кают, которые могут принять 12 гостей, и девять кают для 18 членов экипажа. На судне есть вертолетная площадка с дозаправкой, бортовой гараж с устройством спуска тендера на воду, выдвигающаяся кормовая платформа для купания, специальная система регулирования и управления внешней подсветкой яхты и интерьера. Во время бракоразводного процесса Рыболовлева с бывшей супругой на судно был наложен арест, однако позднее он был снят.

Когда бизнесмену удастся продать лодку, ему будет на чем плавать — в 2019 году на той же Feadship была достроена новая 110-метровая яхта оценочной стоимостью $300 млн, снова получившая имя Anna, а выставленная на продажу в итоге была переименована в Anna I. Дизайном обеих лодок занимался британец Майкл Лич.

2020 год серьезно ударил по всей индустрии яхт и суперъяхт, показатели продаж значительно снизились. Особенно это было заметно на вторичном рынке. Владельцы яхт предложили беспрецедентные ранее скидки — до 20-30%, говорит владелец Noble Community Yachts Кирилл Авдеев. «Несомненным плюсом является тот факт, что у яхты был лишь один владелец, — продолжает он. — [У лодки] достаточно небольшой «пробег» для яхты таких размеров, отличные технические показатели, в том числе стабилизаторы качки и возможность пройти без заправки 5100 морских миль. Цену можно назвать вполне конкурентоспособной за яхту одной из лучших верфей и одного из лучших мировых дизайнеров», — резюмирует Авдеев.

При этом Рыболовлев заявил об уплате НДС, составляющего 20% от цены продажи, а значит, налог не ляжет на плечи будущего владельца, отмечает брокер SuperYachts Monaco Кристофер Мосли. В цену также включена покраска яхты, которая должна быть осуществлена к апрелю 2021 года, и внешний рефит. Обновленная яхта будет готова к показу в апреле 2021 года на юге Франции. Представитель бизнесмена уточнил, что перед сезоном была заменена часть мебели и декора, а также проведены технические и сервисные работы.

Анастасия Ляликова