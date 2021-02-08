Что такое «Проект MKULTRA»?

08.02.2021, 14:32, Разное

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Проект MKULTRA — это операция ЦРУ, экспериментирующая с поведенческой инженерией людей через Отдел научной разведки ЦРУ.

Программа работала под кодовым названием Project MKULTRA с 1953 по 1973 год. Он фокусируется на контроле над разумом и способности изменять, программировать, манипулировать и развивать неврологическое поведение. Это все еще продолжается сегодня, только под разными секретными кодовыми названиями и субподряды на различные научно-исследовательские компании.

Проект был временно приостановлен в 1973 году. В 1973 году, когда в правительстве паника была вызвана Уотергейтом, директор ЦРУ Ричард Хелмс приказал уничтожить все файлы MKULTRA. В соответствии с этим приказом большинство документов ЦРУ по проекту было уничтожено, что сделало невозможным полное расследование MKULTRA.

Контроль над разумом, промывание мозгов, принудительное убеждение, контроль мысли — все это относится к процессу, в котором группа или отдельный человек систематически использует неэтичные манипулятивные методы, чтобы убедить других подчиняться желаниям манипулятора (ов), часто в ущерб человеку, которым манипулируют. Этот термин применялся к любой тактике, психологической или иной, которая может рассматриваться как подрыв индивидуального чувства контроля над своим собственным мышлением, поведением, эмоциями или принятием решений.

Проект MKULTRA использует многочисленные неэтичные методологии для манипулирования психическим состоянием людей и изменения функций мозга, включая тайное и чрезмерное введение лекарств и других химикатов, электромагнитную шоковую терапию, чрезвычайно низкочастотное излучение, микроскопические имплантаты мозга, гипноз, сенсорную депривацию, изоляцию, физическое и психическое здоровье, психологическое, словесное и сексуальное насилие, а также другие различные формы пыток с использованием сверхсекретных технологий, неизвестных 99,99% человечества.

Используя эти методы и нанося достаточное количество травм мозгу, человеческий разум можно разделить, разбить и разделить на части. После расщепления психологического аспекта мозга могут развиваться и формироваться новые подсознательные личности. Они могут быть неврологически запрограммированы, согласованы, доступны и могут использоваться так, как манипуляторы считают нужным.

Проект MKULTRA, как известно, применяется в голливудских актерах, высокопоставленных государственных чиновниках, а также в большом количестве популярных общественных деятелей (ведущих новостей, певцов, спортсменов).