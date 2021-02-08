 

Дарья Мельникова прокомментировала слухи о расставании с Артуром Смольяниновым

08.02.2021, 11:52, Разное
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После того, как Дарья Мельникова отдохнула в Подмосковье с двумя детьми – Артуром и Марком, но без своего мужа Артура Смольянинова, в прессе вновь разгорелись слухи об их расставании. 28-летняя актриса не стала молчать и рассказала, как обстоят дела в их семье.

Артур Смольянинов и Дарья МельниковаВ семейной жизни невозможно полностью разобраться в каком-то вопросе. Ты все время натыкаешься на новые уникальные ситуации. Я в процессе, как решать конфликтные ситуации. В эти моменты ухожу на какие-нибудь мероприятия. У нас с мужем все в порядке, все хорошо,— призналась Мельникова в эфире программы “Ты не поверишь!” на канале “НТВ”, отметив, что сейчас сконцентрирована на воспитании младшего сына Марка, и помогают ей в этом родственники и няни:

Когда меня нет дома, то бабушки, няни помогают. Вся тяжелая артиллерия работает.

Дарья Мельникова с детьмиНапомним, Дарья Мельникова и Артур Смольянинов поженились в конце августа 2013-го. В октябре 2015-го у них родился первый сын. О второй беременности Дарьи стало известно в сентябре 2018-го, после того как ее коллега Кристина Асмус выложила в Instagram видео с благотворительного мероприятия: оператор заснял Дарью с уже заметно округлившимся животом во время выступления на сцене. Второго сына она родила в декабре того же года. В интервью журналу Psychologies Дарья рассказывала о материнстве:

Рождение детей заставило быстро взрослеть, мне пришлось учиться принимать решения не в спокойном режиме, а в полевых условиях. Поэтому мой опыт такой: торопиться не обязательно. Но поскольку я уже внутри этой системы, я все принимаю и очень благодарна судьбе за такой расклад. Потому что семья и дети сделали меня лучше. Не все у нас складывается так, как хотелось бы. Но в отношении детей все удачно получилось. Артур – прекрасный отец. Мне кажется, мы изначально когда сошлись, уже были потенциальными родителями, оба хотели большую семью. При этом мы очень легкие на подъем. У нас нет режима, нас ничто не заземляет. Все время путешествуем, шатаемся где-то.

Дарья Мельникова с детьми



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