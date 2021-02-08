Шейлин Вудли выходит замуж за футболиста Аарона Роджерса

08.02.2021, 10:58, Разное

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На днях стало известно, что Шейлин Вудли нашла новую любовь – как сообщил проверенный источник People, 29-летняя актриса встречается с 37-летним игроком в американский футбол Аароном Роджерсом, выступающим на позиции квотербека команды Национальной футбольной лиги “Грин Бэй Пэкерз”. Вчера спортсмен ошарашил общественность, сообщив во время онлайн-церемонии NFL Honors, где удостоился награды, что помолвлен.

Аарон РоджерсОгромное спасибо. Для меня большая честь получить эту награду в третий раз. 2020 год, определенно, был сумасшедшим годом, наполненным множеством изменений, роста, удивительными запоминающимися моментами… Я обручился и сыграл один из лучших футбольных сезонов в своей карьере,- сообщил Аарон, поблагодарив “свою невесту”:

За пределами поля у меня действительно отличная группа поддержки. Так что, я хотел бы поблагодарить мою команду… мою невесту.

Шейлин Вудли

Они сохранили все в тайне. Аарон был очень сконцентрирован на спортивном сезоне, но они виделись и поддерживали связь. Они продолжают общаться, встречаться, когда могут. Оба сосредоточены на своей карьере, но также уделяют время друг другу,

– рассказал инсайдер. Пока Аарон был сосредоточен на сезоне, Шейлин снималась в новом фильме в Монреале под названием “Мизантроп”. Ранее Роджерс активно готовился взять в жены актрису Оливию Манн, с которой он встречался с 2014 года, затем состоял в отношениях с Келли Рорбах, а после переключился на автогонщицу Данику Патрик. Что касается Вудли, она состояла в длительных отношениях с игроком национальной сборной Фиджи Беном Волаволой.

Шейлин Вудли и Бен Волавола Даника Патрик и Аарон Роджерс