Минпросвещения предложило пороть розгами участвующих в митингах школьников и студентов

07.02.2021, 18:11, Разное

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Вернуть в школы наказание розгами предложило министерство просвещения Российской Федерации. По задумке чиновников, соответствующая мера должны быть закреплена в федеральном «Законе об образовании». В подготовленном в Минпросвете законопроекте (имеется в распоряжении «Панорамы»), упоминаются такие термины как «меры телесного перевоспитания гражданина, не достигшего совершеннолетнего возраста», «дисциплинарное взыскание в форме умеренного физического воздействия в рамках компетенции сотрудника общеообразовательного госучреждения по воспитательной работе» и другие.

В тестовом режиме «меры телесного перевоспитания» планируется применять исключительно к ученикам школ, принимающих участие в несанкционированных массовых мероприятиях, либо иным образом, нарушающих закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». В то же время, в ведомстве не исключают возможность дальнейшего расширения оснований для применения наказания, а также категорий граждан России, к которым такие формы воздействия могут быть применены.

«Если эксперимент покажет достойные результаты, то подобные наказания можно будет распространить не только на школьников, но и на учащихся колледжей, а также студентов и аспирантов», – поясняют в Минпросвещения. – «Такая практика видится более гуманной, чем те, что применяются на данный момент. Дело в том, что исключение из ВУЗа за участие в митингах – видится не вполне справедливой мерой воздействия, так как все большее количество учащихся институтов и университетов осознанно выбирают платные формы образования. Согласитесь, обидно, когда заплатившего за обучение на протяжении нескольких лет сотни тысяч рублей, студента отчисляют за участие в несогласованном митинге. А тут – всего, скажем, тридцать ударов розгами – и нарушитель будет допущен к сессии».

Обязанности по применению мер телесного перевоспитания точки зрения экспертов министерства, логично будет возложить на советника директора по воспитательной работе. Такая должность уже появилась в штатном расписании школ, по итогам распоряжения Министерства просвещения, принятого в конце февраля. По требованию отраслевого профсоюза, за психологическую нагрузку при исполнении наказаний для таких специалистов предусмотрят надбавку в размере 4% от оклада за каждый акт умеренного физического воздействия.

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