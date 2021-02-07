«Аэрофлот» временно прекращает полёты из-за нехватки наркологов

07.02.2021, 15:51, Разное

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С 15 февраля авиакомпания «Аэрофлот» существенно сократит свою полётную программу из-за нехватки пилотов и бортпроводников с действующими медицинскими справками. Пройти годовую медкомиссию им мешает отсутствие достаточного количества наркологов в медицинском центре компании.

Сейчас в московском медцентре «Аэрофлот» близ метро «Сокол» нарколог принимает лишь два раза в неделю по четыре часа. Без его подписи в медкарте справка Врачебно-лётной экспертной комиссии продлена быть не может. Пилоты и бортпроводники занимают очередь заранее, однако попасть в кабинет успевают лишь капитаны воздушных судов, которых положено пропускать без очереди. Если лётный экипаж ещё можно сформировать из двух капитанов, то бортпроводниками они быть не могут. Из-за этого и придётся остановить полёты.

Когда полёты возобновятся, никто не знает. Справки наркологов из других учреждений председатель врачебной комиссии «Аэрофлота» принимать отказывается. В результате каждый день растёт количество бортпроводников и вторых пилотов, которые не имеют права подниматься в воздух из-за просроченной справки ВЛЭК.

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