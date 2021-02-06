 

Ройзман рассказал, как принял участие в акции в поддержку Путина

06.02.2021, 18:03, Разное
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Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман посетовал, что был втянут своим работодателем – компанией «Сима-ленд», в участие во флешмобе «Путин – наш президент», который составили своими телами её сотрудники.

По словам Ройзмана, он уже больше двух лет работает в «Сима-ленд» менеджером по продажам и чётко придерживается корпоративной этики и получает исключительно «белую» зарплату.

– Меня попросило руководство прийти на работу с красным куском картона и флагом России. У меня эти атрибуты всегда готовы. Как пояснил организатор, это корпоративный флешмоб в поддержку компании, а выложить мы должны были логотип «Сима-ленд». Я, как и полагается, выполнил всё в полном объёме. Уже позже в интернете я увидел в каком ужасе я участвовал. Хорошо, хоть лицо не попало в кадр, – написал Ройзман на своей странице в Facebook.

Политик добавил, что отказался от премии за участие во флешмобе, но покидать рабочее место не собирается.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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