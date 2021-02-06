СК возбудил уголовное дело против Навального за участие в марше латышских легионеров СС

06.02.2021, 16:11, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Следственный комитет России возбудил против блогера Алексея Навального уголовное дело по статье 354.1 УК РФ ( Реабилитация нацизма). В ведомстве сообщили, что от анонимного гражданина получили фотоматериалы, подтверждающие участие оппозиционера в нацистских шествиях за пределами РФ.

«В результате проведённых оперативных мероприятий сотрудниками Следственного комитета был установлен факт участия гражданина Навального Алексея Анатольевича в марше ветеранов СС, проходившем в столице Латвии – Риге 16 марта 2017 года. Фотоматериалы и многочисленные свидетельства очевидцев позволяют с точностью идентифицировать личность гражданина. По данному факту будет возбуждено уголовное дело по УК РФ ( Реабилитация нацизма). Сейчас проводится досудебное следствие с целью полностью определить круг лиц, содействовавших Навальному в совершении преступления. После этого дело будет передано в суд», – заявил официальный представитель СК.

В СК отметили, что располагают убедительными доказательствами возложения оппозиционером цветов к памятнику Свободы в Риге. Также, по словам анонимных свидетелей, Навальный участвовал в вечерней части мероприятия и принял участие в факельном шествии по центру столицы Латвии.

Если оппозиционер признают виновным ему грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

—