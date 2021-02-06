Человек или собака? – Новая оптическая иллюзия набирает популярность

06.02.2021, 10:31, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Сети набирает популярность новая оптическая иллюзия: интернет-пользователи не могут понять, человек запечатлен на фото или собака, рассказывает The Sun.

На опубликованном снимке можно увидеть заснеженный лес. Трудно сразу понять, что запечатлено в лесу: бегущая черная собака или человек с рюкзаком (со спины). Загадочная фотография появилась в Facebook и вызвала множество комментариев:

“Мне пришлось снять очки, чтобы разглядеть”.

“По походке могу сказать, что это человек”.

“Мне любопытно, как люди, увидевшие бегущего человека, смогли объяснить тот факт, что из бегущего человека выходит голова гигантской собаки”.

Как оказалось, на самом деле на фото черный пудель.

Психолог Ли Чембер объявил журналистам, что увиденное нами на картинке во многом зависит от нашего психологического состояния.

“Если вы в настоящий момент нервничаете, у вас гораздо больше шансов увидеть убегающего человека – вы увидите изображение с более угрожающей точки зрения. Это также будет более вероятным, если вы более пессимистичны или менее легко доверяете другим – вы видите, как что-то уходит, а не приближается. Или человек, возможно, является зловещим образом”, – сказал он.

По его словам, оптимистичный человек увидит на этом фото собаку – как символ того, что что-то входит в его жизнь.