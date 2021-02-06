Для участия в Ростех Деминском марафоне-2021 подали заявки спортсмены из шести стран

06.02.2021, 9:43, Новости

Теги: Дёмино, Спорт

Для участия в главных гонках XIV традиционного международного Ростех Деминского марафона Worldloppet-2021 подали заявки более 2200 спортсменов и любителей лыжного спорта.

Лыжную Россию представят участники из 47 регионов страны. Из-за пандемии представителей других стран в этом году меньше, но уже сейчас зарегистрировались марафонцы из Швейцарии, Франции, Чехии, Словакии, Белоруссии и Молдавии.

– В предыдущие годы в Деминском марафоне стартовали в среднем около 200 иностранных участников. В этом году по объективным причинам мы ожидаем снижение количества лыжников из других стран, но уже сейчас видим, что внимание к марафону у зарубежных гостей не ослабевает: получаем большое количество обращений и звонков, люди бронируют билеты в надежде, что ситуация в течение месяца еще изменится. И сейчас снятие ограничений и открытие границ вселяет надежду, что все желающие смогут приехать и выйти на деминские трассы, которые уже готовы к встрече с любителями лыжных гонок, – пояснил директор СНП «Деминские марафоны» Игорь Самойлов.

Швейцарка Наташа Леонарди-Кортези, призёр Олимпийских игр, чемпионка мира по ски-альпинизму, постоянный участник международных стартов Деминского марафона на протяжении десяти лет, и в этом году примет участие в гонках. Она выйдет на дистанцию 50 километров свободным стилем и 25 км – классическим. А также Наташа по традиции примет участие в церемонии награждения беби-марафонцев.

Томаш Гайек из Чехии приедет на Деминский марафон впервые, но в его активе старты в более 10 мировых марафонах серии Worldloppet на двух континентах. Лыжник имеет титул «Мастера Worldloppet». Представитель Словакии Мачик Йозеф также будет стартовать в двух гонках марафона – золотой и серебряной. В главной пятидесятикилометровой гонке примут участие француз Трувэ Тьерри, Александр Кучерявый из Белоруссии, Андрей Россиин из Молдавии.

XIV традиционный международный Ростех Деминский марафон Worldloppet-2021 будет проходить 6 и 7 марта. Кроме основных гонок деминской марафонской программы – на 50 и 25 километров, состоятся беби-марафон, а также юниорские старты на 2, 5, 10 километров.