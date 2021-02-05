 

«Я не знал, что он оскорбил ветерана» – Байден отозвал свою просьбу об освобождении Навального

05.02.2021, 17:31, Разное
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Президент США Джо Байден публично отказался поддерживать арестованного российского оппозиционера Алексея Навального.

По утверждению американского лидера, его глубоко оскорбили слова блогера в отношении ветерана Второй мировой войны.

– Прошу прощения, но я просто не знал об этом случае с ветераном Второй мировой войны. Для моего поколения память о победе, которую одержали Союзники над Гитлером, священна. В 1979 году я был в Ленинграде и посетил Пискарёвское кладбище. Именно там я увидел, какие жертвы понёс русский народ в той страшной войне. И теперь человек, который претендует на ведущую роль в российской политике, смеет клеветать и оскорблять ветеранов. Я отзываю свою просьбу об освобождении Навального и прошу наказать его по всей строгости российских законов, – заявил Байден.

Как стало известно из выступления пресс-секретаря президента Дженнифеп Псаки, в ближайшее время с аналогичными заявлениями выступят лидеры Франции, Германии, Великобритании, Литвы, Латвии, Эстонии и Украины.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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