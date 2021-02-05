Работникам компании «Сима-ленд», не вышедшим на флэшмоб в поддержку президента, уменьшат «серую» часть зарплаты

05.02.2021, 12:51, Разное

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В пятницу сотрудники екатеринбургской компании «Сима-ленд» провели массовую акцию, в ходе которой составили своими телами надпись «Путин – наш президент». Однако несколько десятков работников на мероприятии не появились. Если они не докажут, что причины «прогула» были уважительными, конверты с «серой» частью их зарплаты существенно полегчают.

«Сима-ленд» считается самой патриотичной компанией страны. Сегодняшний флэшмоб в поддержку Путина уже второй менее чем за две недели. Каждый день многотысячного коллектива начинается с исполнения гимна России, просмотра патриотических роликов и видеолекций на геополитические темы. Компания является одним из крупнейших поставщиков в Россию китайского ширпотреба и одним из крупнейших работодателей Екатеринбурга. Значительная часть зарплаты выплачивается работникам в конверте, чтобы оптимизировать налоговое бремя. Эту часть и уменьшат тем, кто не отметился у работников службы персонала во время флэшмоба.

«Из-за неявки нескольких человек на акцию в буквах надписи «Путин – наш президент» были видны прорехи. Это испортило всё впечатление от флэшмоба. Они подвели коллектив. Я не знаю, как они будут оправдываться, но, если оправдания будут неубедительными, накажем деньгами», – заявила одна из сотрудниц Департамента патриотического воспитания компании.

Служба персонала уже составила списки прогульщиков. У них есть один день, чтобы объяснить причины неявки. Помимо денежного взыскания, от них потребуют публичного покаяния на общем собрании коллектива.

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