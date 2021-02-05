Скандалы: Уж схемы близятся, а Германа все нет

05.02.2021, 12:10, Разное

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Менеджеры «Анкор Инвест» раскрыли следствию механизмы сбора и хищения средств клиентов руководителя компании господина Лиллевяли

Как стало известно “Ъ”, менеджеры компании «Анкор Инвест», принадлежащей Герману Лиллевяли, пытаясь добиться перевода из обвиняемых в свидетели, раскрыли следствию схемы сбора и хищения средств клиентов компании. Выяснилось, что господину Лиллевяли, который сейчас находится под арестом в США, деньги, предназначенные на покупку акций таких компаний, как General Motors и Apple, мешками привозили на дачу, откуда они затем исчезали. Долг перед акционерами составляет сейчас $150 млн.

Обвиняемыми по делу о хищении средств (ч. 4 ст. 159 УК) инвесторов проходят пятеро менеджеров среднего звена компании «Анкор Инвест», входившей в инвестиционный холдинг GL Financial Group Германа Лиллевяли, в том числе начальники отделов Владимир Михайлов и Артем Лаптев. По версии следствия, они привлекли около 1,9 млрд руб., которые были впоследствии похищены. В начале мая прошлого года всем им следователь СУ УМВД по Северо-Западному округу Москвы предъявил обвинение в окончательной редакции, после чего началось ознакомление с материалами дела. В свою очередь, обвиняемые, добиваясь объективного расследования, предоставили следствию переписку по электронной почте с топ-менеджерами господина Лиллевяли, из которой следовало, что они лишь выполняли его указания. Это послужило основанием для возобновления расследования.

Как пояснил “Ъ” адвокат обвиняемого Михайлова Дмитрий Васильев, непосредственно привлечением средств клиентов занимались в офисе компании «Анкор Инвест» на Никольской улице возле Кремля, а вложением инвестиций в «ценные бумаги» — в подразделении в жилом комплексе «Алые паруса» на Авиационной улице. Там располагались бухгалтерия, финансовый отдел и отдел отчетности GL Financial Group. И если офис на Никольской был своего рода «парадными воротами» для клиентов, то в «Алых парусах» их никто не видел. Причем работа этих офисов была построена таким образом, чтобы их сотрудники никогда не встречались друг с другом. «Это было нужно, чтобы на Никольской не узнали, как в действительности тратились средства инвесторов,— уточнил адвокат.— А расходовались они в так называемом бэк-офисе на Авиационной, который возглавляла Анна Савина, получавшая указания доверенного лица Германа Лиллевяли Ирины Корытиной, занимавшей должность финансового директора в головной GL Financial Group».

По данным, которые получило следствие, суть поручений заключалась в том, чтобы на деньги инвесторов приобретались не акции таких компаний, как General Motors, Apple, The Coca-Cola Company, чем клиентов и привлекал господин Лиллевяли, а бумаги так называемых мусорных фирм, созданных при его же участии.

Последнее нужно было для отчетности, подаваемой в Центробанк. Компании, в которые поступали деньги, их обналичивали и буквально мешками отправляли на дачу господину Лиллевяли в Серебряном Бору. При этом в личных кабинетах инвесторов публиковались фиктивные отчеты о приобретении на их средства акций крупных компаний.

В качестве подтверждения того, что менеджеры на Никольской и их руководители не знали этих подробностей, обвиняемые ссылаются теперь на показания Анны Савиной, данные ею в ходе очной ставки с Владимиром Михайловым (копия документа имеется в распоряжении “Ъ”).

Отвечая на вопросы, женщина заявила, что ей было запрещено «распространяться» обо всей деятельности бэк-офиса и бухгалтерии, в том числе говорить, что «деньги хранились в общей массе в Бору». «За несоблюдение этих правил нам грозили увольнением»,— отмечала она.

Несмотря на подобные откровения, следствие не изменило процессуальный статус обвиняемых, и сейчас они повторно знакомятся с материалами своего дела.

Адвокат 20 потерпевших по делу Игорь Давыдов заявил “Ъ”, что не считает клиентских менеджеров и их руководителей Лаптева и Михайлова причастными к хищениям. «По моему мнению, менеджеры на уровне выше средних могли знать истинные цели Лиллевяли,— заявил, в свою очередь, один из потерпевших Тигран Погосян.— Они имели право подписи в договорах и ездили за границу с крупными клиентами, убеждая их в безопасности вложения средств в «Анкор Инвест»». «Все обвиняемые являлись квалифицированными специалистами на рынке ценных бумаг и уже хотя бы поэтому должны были отдавать отчет своим действиям»,— считает председатель комитета кредиторов компании «Анкор Инвест» Дмитрий Пронюшкин.

Отметим, что расследование в России пока никак не сказалось на судьбе Германа Лиллевяли — он с прошлого года содержится под арестом за нарушение миграционных правил в США, которые пока не решили, в какую страну должен быть выслан скандально известный финансист.

Алексей Соковнин