 

Женщина «ожила» на своих похоронах после смерти мозга

03.02.2021, 16:35, Разное
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В индийском городе Бангалор в штате Карнатака женщина «ожила» во время собственных похорон после того, как врачи в частной больнице констатировали у нее смерть головного мозга, сообщает издание The Hindu.

Инцидент произошел 17 января этого года. Известно, что женщина по имени Ясмин Бану потеряла сознание у себя дома. Ее брат отвез жительницу Индии в больницу, где медики заявили, что женщине необходима срочная операция. При этом врач отказался лечить Ясмин из-за нехватки коек в больнице. На следующий день по рекомендации водителя скорой, женщину перевезли в частную клинику.

Ее брат внес 130 тысяч рупий (порядка 134,5 тысячи рублей) в качестве аванса за лечение свое сестры, однако перед началом операциии представители больницы заявили, что пациентку необходимо забрать домой в связи со смертью головного мозга.

Тогда мужчина отвез тело сестры на кладбище для подготовки к похоронам. За несколько минут до погребения Бану вновь начала дышать, чем шокировала участниклв траурной церемонии. У нее проверили пульс, который оказался в норме. После этого женщине дали воды и отвезли ее в частную больницу, где женщину обследовали и начали лечить. По словам медработника, в документах больницы нигде не значилось, что женщина была мертва.



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