“Мы были счастливы”: Кирилл Серебренников покидает “Гоголь-центр”
03.02.2021, 16:08,
Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Кирилл Серебренников возглавлял “Гоголь-центр” с момента его основания в 2012 году. 2 февраля, на праздновании дня рождения театра, он выступил с речью:
За 8,5 лет мы сделали 60 спектаклей, прославились на весь мир. Нас посетил миллион зрителей, и мы заработали почти миллиард рублей на продаже билетов… Мы были счастливы с нашим прекрасным, умным, верным зрителем. За эти годы я не пересмотрел смысл понятий “верность”, “дружба”, “порядочность” и “совесть”. Оказалось, что за 8,5 лет можно создать то, что можно назвать смыслом жизни и чем ты будешь всегда гордиться.
Официальных комментариев Департамента культуры на момент написания статьи нет.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Смотреть комментарии → Комментариев нет