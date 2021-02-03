“Мы были счастливы”: Кирилл Серебренников покидает “Гоголь-центр”

03.02.2021, 16:08, Разное

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Кирилл Серебренников возглавлял “Гоголь-центр” с момента его основания в 2012 году. 2 февраля, на праздновании дня рождения театра, он выступил с речью:

За 8,5 лет мы сделали 60 спектаклей, прославились на весь мир. Нас посетил миллион зрителей, и мы заработали почти миллиард рублей на продаже билетов… Мы были счастливы с нашим прекрасным, умным, верным зрителем. За эти годы я не пересмотрел смысл понятий “верность”, “дружба”, “порядочность” и “совесть”. Оказалось, что за 8,5 лет можно создать то, что можно назвать смыслом жизни и чем ты будешь всегда гордиться.

Официальных комментариев Департамента культуры на момент написания статьи нет.

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Публикация от «Гоголь-центр» (@gogolcenter)