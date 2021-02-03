 

“Мы были счастливы”: Кирилл Серебренников покидает “Гоголь-центр”

03.02.2021, 16:08, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Кирилл Серебренников возглавлял “Гоголь-центр” с момента его основания в 2012 году. 2 февраля, на праздновании дня рождения театра, он выступил с речью:

За 8,5 лет мы сделали 60 спектаклей, прославились на весь мир. Нас посетил миллион зрителей, и мы заработали почти миллиард рублей на продаже билетов… Мы были счастливы с нашим прекрасным, умным, верным зрителем. За эти годы я не пересмотрел смысл понятий “верность”, “дружба”, “порядочность” и “совесть”. Оказалось, что за 8,5 лет можно создать то, что можно назвать смыслом жизни и чем ты будешь всегда гордиться.

Официальных комментариев Департамента культуры на момент написания статьи нет. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от «Гоголь-центр» (@gogolcenter)



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / Эмин Агаларов трогательно поздравил с днем рождения свою бывшую жену Лейлу Алиеву

25.12 / Счётная палата РФ инициировала увеличение социальных выплат нуждающимся

26.08 / Три сценария гибели человечества

04.11 / Лавров объяснил цель розыска Тихановской в России

11.07 / Мнение: Чего не хватает до гражданской войны

24.01 / Татьяна Брухунова отказалась показать поклонникам свою гардеробную

24.11 / Ученые доказали применение древними людьми галлюциногенов

12.12 / Мнение: Демократы похоронят страну своей ПРОгибкостью

13.11 / Жители Карабаха уходят и сжигают за собой дома в знак протеста против Азербайджана

07.12 / Эксперт: Русофобия Байдена может быть выгодна России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска