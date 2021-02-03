В Киеве появилась улица Алексея Навального

03.02.2021, 15:51, Разное

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Киевский горсовет единогласно проголосовал за переименование в связи с декоммунизацией улицы Олеся Гончаря в Алексея Навального.

Как подчеркнул мэр украинской столицы, таким образом депутаты не только выполнили закон о запрете коммунистической пропаганды, но и поддержали «российского политзаключённого».

– Алексей Навальный – этнический украинец, а настоящий украинец всегда борется с коррупцией в России. За это он был посажен в тюрьму негодяем Путиным. Чтобы он не разочаровался и не прекратил борьбу нужно его поддержать, поэтому мы решили назвать его именем улицу. Что касается Олеся Гончара, то я помню, как изучал его в советской школе, что изучал, не помню, но если писатель был в школьной программе, наверняка он был коммунистом, – заключил мэр Виталий Кличко.

В Киеве уже стартовала активная замена табличек на зданиях по улице Гончара. Завершить её планируют к концу недели. Жителям домов и юридическим лицам надлежит произвести замену документов за свой счёт. В общей сложности процедура по переименованию улицы обойдётся муниципальному бюджету в 150 млн гривень.

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