Беглов объявил о старте сезона разведения мостов в Санкт-Петербурге

03.02.2021, 13:51, Разное

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 2 февраля сообщил жителям и гостям города о вероятных временных трудностях в свободном перемещении по городу.

Он заявил, что разведение мостов в основном будет производиться в выходные, чтобы меньше препятствовать людям, работающим по графику 5/2.

– Из-за большого количества сделок, заключённых с финскими предприятиями, мы вынуждены продлить сезон разведения мостов, чтобы выполнить все соглашения в срок. Надеемся, что это не доставит вам больших неудобств, рекомендуем вам заранее планировать свои прогулочные маршруты, избегая центра города, – подытожил Беглов.

Новый график развода мостов будет публиковаться на официальном сайте СПб ГБУ «Мостотрест», на данный момент заявлено, что разводиться этой зимой будут как минимум 6 переправ: Благовещенский, Дворцовый, Троицкий, Литейный, Большеохтинский и мост Александра Невского.

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