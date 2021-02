Скандалы: Константина Струкова заподозрили в отмыве золота через офшоры

03.02.2021, 13:32, Разное

ФНС вскрыла транзит средств «Южуралзолота» через Кипр на Виргинские острова с ущербом бюджету

«Южуралзолото Группа Компаний» челябинского депутата-олигарха Константина Струкова должна выплатить по требованиям ФНС десятки миллионов рублей. Арбитражный суд региона признал обоснованность претензий фискалов, вскрывших, в частности, схему с использованием номинальных, подконтрольных «Южуралзолоту», иностранных компаний. Как установили ревизоры госоргана при помощи Интерпола и ФАС, ЮГК пользовалась выгодами, которые дают компании на Кипре, и льготным налогообложением, а в это время миллионы утекали в оффшорную зону Британских Виргинских островов, с которой у РФ отсутствует соглашение об избежании двойного налогообложения. В результате подобных спланированных манипуляций бюджет, по мнению ревизоров, недополучил крупные средства, которые ЮГК должна была удержать как налоговый агент. Конфликт с ФНС, как добавляют наблюдатели, пополнил длинную череду скандалов вокруг известного «единоросса», вице-спикера Заксобрания – на повестке и война за Petropavlovsk, и разбирательства на сотни миллионов в Челябинской области, сопряженные с «соратниками по «Единой России».

АО «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК) вице-спикера Законодательного собрания Челябинской области Константина Струкова не смогло оспорить многомиллионные претензии МИФНС №24 по региону.

Так, по итогам выездной ревизии «Южуралзолоту» были доначислены налог на прибыль организаций в размере свыше 5,4 млн рублей, налог с доходов, полученных иностранной организацией от источников в РФ, удерживаемый налоговым агентом в сумме более 27,7 млн, а также пени на 3,79 млн. В свою очередь по результатам рассмотрения спора в арбитраже ЮГК удалось добиться признания недействительным решения госоргана только в части доначисления налога на прибыль на 1,2 млн.

В частности, претензии фискалов коснулись исчисления амортизации в завышенных размерах, что привело, по мнению ревизоров, к неполной уплате налога на прибыль в казну. «Налоговый орган пришел к выводу, что объекты основных средств – буровые станки DM45 HP, DML LP №9658 являются самоходными машинами на гусеничном ходу, <…> а не оборудованием навесным или оборудованием на базе другого транспортного средства, в связи с чем не могут быть отнесены к оборудованию для горнодобывающих производств (машины бурильные)», – следует из материалов разбирательств.

Впрочем, основной блок требований ФНС был построен на взаимодействии «Южуралзолота» с иностранными компаниями. После детального изучения операции актива Константина Струкова с привлечением ФАС, компетентных органов нескольких стран и отделения Интерпола, ревизоры пришли к выводу, что была построена схема с включением в цепочку движения денежных средств номинальных, подконтрольных компаний с Кипра для получения права на льготное налогообложение. В реальности же средства, как указали фискалы, транзитом уходили на другие юридические лица.

На основании этого инспекторы указали, что при выплате дохода «Ugold Limited» (Кипр) ЮГК должно было исполнить обязанности налогового агента и удержать налог по ставке 15%, а не в размере 5%, а в случае с перечислениями Meldexx Leasing Mining Ltd (Кипр) применить 20%-ую ставку при удержании средств, а не освобождать данный доход от налогообложения.

С обеими компаниями, как следует из материалов судебных разбирательств, у «Южуралзолота» были заключены договоры займов, и челябинский актив выплачивал многомиллионные проценты по ним.

При этом фискалы указывали на связи между участниками цепочки. «Бывшие директора и комитеты Ugold Limited: Роман Владимирович Бергер – директор с 12.09.2011 по 05.09.2012, Лариса Владимировна Ивлева – директор с 12.09.2011 по 05.09.2012, Константин Иванович Струков – директор с 12.09.2011 по 05.09.2012. Акционерами Ugold Limited с момента учреждения являлись: Ugold Foundation (Лихтенштейн), Константин Иванович Струков, Владимир Довженко, Кузнецов Алексей, Кузнецова Евгения, Струкова Александра, Струкова Людмила – в период с 04.09.2007 по 12.07.2013. В период с 12.07.2013 по 06.02.2017 100% акций принадлежало Ugold Pic (Нормандские острова). С 06.02.2017 100% контролирует компания Ugold Holding LTD (Виргинские острова)», – указывается в материалах налоговой проверки.

При этом фискалы уточнили, что Ugold Limited является основным акционером АО «ЮГК» с долей 99,995% и акционером ООО «Управляющая компания ЮГК» (доля в капитале 5%).

Счетом Ugold Limited, в свою очередь, согласно информации из компетентных органов Республики Латвия, могла управлять Лариса Ивлева, которая и открыла его от имени компании. «Прежним владельцем счета являлся также Константин Струков», – указывали ревизоры. Параллельно отмечалось, что сведения о доходах по форме 2-НДФЛ на Ивлеву Ларису Владимировну за период 2012-2017 годы были представлены ООО «Управляющая компания ЮГК», а в 2015 году она числилась членом совета директоров АО «ЮГК».

Еще больший интерес представляет схема движения средств от ЮГК к Ugold Limited и далее. «При анализе выписки, полученной из компетентных органов Латвии, денежные средства в размере 324 999,25 USD и 4,57 млн USD, перечисленные АО «ЮГК» в адрес Ugold Limited, далее в сумме 4,88 млн перечисляются в адрес Berasheer Assets Ltd (Британские Виргинские острова)», – в качестве одного из примеров приводят налоговики, указывая, что фактически в 100% объеме средства от ЮГК далее уходили на Британские Виргинские острова

«Иных поступлений, кроме как от ЮГК и подконтрольной компании Meldexx Leasing Mining Ltd (Кипр), на расчетный счет Ugold Limited в 2015-2016 годы не установлено. <…> Иной деятельности, кроме как связанной с транзитным перечислением денежных средств, <…> не ведет. Таким образом, установлено, что денежные средства от ЮГК транзитом через расчетный счет Ugold Limited переведены в организацию, зарегистрированную в оффшорной зоне Британских Виргинских островов, с которой у Российской Федерации отсутствует соглашение об избежании двойного налогообложения», – заключили в налоговой.

Эксперты также указали на связи Berasheer Assets Ltd со Струковым через Ugold Foundation. «Ugold Foundation в период с 04.09.2007 по 12.07.2013 являлась акционером компании Ugold Limited. В соответствии со сведениями, предоставленными ГУ МВД России по Челябинской области <…> из НЦБ Интерпола Великобритании, Ugold Foundation (Лихтенштейн) является учредителем компании Ugold Holding LTD (учредителя с 06.02.2017 Ugold Limited), бенефициарным собственником которой является Константин Струков», – указано в материалах суда.

Схожие обстоятельства были выявлены и по Meldexx Leasing Mining Ltd. «Акционерами компании Meldexx Leasing Mining Ltd являлись Berasheer Assets Ltd (Британские Виргинские острова) в период с 27.06.2013 по 13.07.2015 и Tropo Business Ltd (Британские Виргинские острова) в период с 13.07.2015 по настоящее время. <…> Бенефициарным владельцем банковского счета Meldexx Leasing Mining Ltd является Евгения Кузнецова, которая является учредителем АО «ЮГК» с долей 0,005%», – следует из материалов разбирательств.

При этом деньги в кипрскую компанию также поступали только от ЮГК и Ugold Limited. «От компетентных органов Латвии получена также банковская выписка Meldexx Leasing Mining Ltd за 2015-2016 годы, из которой установлены поступления в течение указанного периода от ЮГК в суммах 506 559,73 EUR и 65,2 млн USD, и от Ugold Limited в сумме 30 000 EUR. Поступлений в 2015-2016 годы от иных контрагентов не установлено», – сообщается в результатах ревизии. Уходили же средства со счетов Meldexx Leasing Mining Ltd, в основном, все той же Berasheer Assets Ltd.

Проанализировав такую схему, суд в итоге поддержал позицию налоговиков. «Поскольку в ходе проверки налоговым органом установлены обстоятельства, свидетельствующие об аффилированности налогоплательщика, Meldexx Leasing Mining Ltd и Ugold Limited и последующих получателей денежных средств Berasheer Assets Ltd, суд приходит к выводу, что ЮГК <…> знала о том, что фактическим получателем дохода будет являться Berasheer Assets Ltd – резидент государства, с которым у РФ отсутствует соглашение об избежании двойного налогообложения. При этом, поскольку Berasheer Assets Ltd также подконтрольно налогоплательщику, соответственно, договор займа мог быть заключен непосредственно с данной организацией, иной деловой цели включения в цепочку Meldexx Leasing Mining Ltd (Кипр) и Ugold Limited (Кипр), кроме как получение права на льготное налогообложение, суд не усматривает, и налогоплательщиком не представлено», – заключили в Арбитражном суде Челябинской области.

Отметим, решение на текущий момент в законную силу не вступило. Данные об апелляции в картотеке арбитражных дел пока отсутствуют. Между тем участники рынка обращают внимание, что конфликт с ФНС пополнил длинную череду последних скандалов вокруг бизнесмена из списка Forbes.

«На слуху и война вокруг Petropavlovsk с Масловским, и конфликты с фискалами в других регионах, и разбирательства вокруг еще одного «единоросса», также вице-спикера Заксобрания Карликанова, в которых фигурирует фамилия Струкова, и продолжающиеся экологические конфликты. Все это создает критический фон вокруг известного «единоросса» и, как говорят, активного спонсора реготделения партии, которое возглавил губернатор Челябинской области Алексей Текслер», – отмечает собеседник издания.

«Правда УрФО» продолжит следить за развитием событий.

Андрей Щербов