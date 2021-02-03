Русская Википедия удалила статью об Алексее Навальном «из-за потери энциклопедической значимости персоны»

03.02.2021, 11:23, Разное

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Администрация русского раздела Википедии приняла решение удалить статью об Алексее Навальном из-за потери пользовательского интереса к его личности.

– Сегодняшний приговор суда в очередной раз подтвердил, что Навальный больше не соответствует тем критериям значимости, которые правила Википедии предъявляют к ныне живущим персонам. Статья может быть восстановлена только в двух случаях – если после выхода из тюрьмы Навальный совершит что-то выдающееся или как-то проявит себя в период заключения. Например, установит какой-то рекорд или напишет книгу, которая станет значительным событием в культурной жизни России ну или например появятся новые сведение о дате его рождения или… давайте не будем об этом, – заявил директор фонда «Википедия РУ» Владимир Медейко.

Ряд пользователей уже попытались восстановить статью, но их действия были отменены, а сами они получили строгие предупреждения. Другие языковые разделы также начали удалять статьи об Алексее Навальном.

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