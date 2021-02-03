Томас де Ваал: Россия не сможет действовать в Карабахе, как в Абхазии и Южной Осетии

03.02.2021, 7:08, Разное

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1 ФЕВРАЛЯ, 2021 | НИНО КАХИШВИЛИ

Старший научный сотрудник исследовательского центра Carnegie Europe Томас де Ваал, рассказал о нагорно-карабахском конфликте и роли РФ в интервью армянской службе «Радио Свобода».

«У РФ здесь своя повестка. РФ хочет, чтобы это мирное соглашение работало. Но есть еще много нерешенных вопросов, например, с армянской стороны это судьба пленных. С азербайджанской стороны, я думаю, они немного недовольны тем, что у российской миротворческой миссии нет четкого мандата, тем, что РФ многое делает в одностороннем порядке», — отметил эксперт.

По мнению Томаса де Ваала, хотя РФ и получила присутствие в Нагорном Карабахе, в Москве не забывают, что они также должны иметь дело с Баку, поскольку существует пятилетний срок пребывания российской миротворческой миссии, который может быть автоматически не продлен, если в Баку или Ереване заявят об этом. «Так что РФ не может вести себя так, как в Абхазии и Южной Осетии. Она также должна иметь дело с властями в Баку», — отметил он.

С одной стороны, отметил эксперт, РФ нужно оправдание того, чтобы держать в Карабахе своих миротворцев, потому что в противном случае, если наступит полный мир, они должны будут вернуться домой, с другой стороны ей также нужна определенная стабилизация ситуации.

«Россия постоянно балансирует. У нее большое влияние, но это очень сложная игра, и я думаю, что почти наверняка в РФ есть разные мнения по поводу этой политики. И, конечно же, я думаю, что в рамках Минской группы ОБСЕ РФ хочет разделить ответственность за этот конфликт с Францией и Соединенными Штатами. И еще я думаю, что Баку и Ереван также не хотят, чтобы у РФ была монополия в этом конфликте… Было бы справедливо сказать, что РФ должна поступать достаточно благоразумно, поскольку она очень легко может, в конечном итоге, обидеть как армян, так и азербайджанцев и столкнуться с резкой критикой с их стороны», — подчеркнул Томас де Ваал.

Что касается трехсторонних контактов России, Армении и Азербайджана, эксперт обратил внимание на то, что встречи представителей Армении и Азербайджана проходят при посредничестве России, в то время как два других сопредседателя Минской группы ОБСЕ, Франция и США, не приглашаются.

Тем не менее, эксперт считает положительным то обстоятельство, что новая администрация США уже заявляет о более активной внешней политики в отношении карабахского конфликта и региона в целом. «Тем не менее, Соединенные Штаты далеко отстали в плане своего участия в урегулировании этого конфликта. РФ получила присутствие в Карабахе, и неясно, действительно ли Азербайджан хочет говорить о политическом процессе. С точки зрения Азербайджана, конфликт завершен, он, Азербайджан, завершил его в свою пользу. Так что, в Баку не торопятся говорить о вопросах, касающихся статуса Нагорного Карабаха», — отметил он.

Тем не менее, эксперт считает, что США могут начать взаимодействовать по ряду вопросов, в том числе по политическим вопросам и по вопросам, связанным с экономикой региона.

Согласно документу, подписанному Россией, в Нагорном Карабахе размещена российская миротворческая миссия численностью около 2000 человек. Российская сторона также контролирует Лачинский коридор, который связывает Армению с фактическим Нагорным Карабахом. Они также участвуют в процессе демаркации армяно-азербайджанской государственной границы.