 

Новый адвокат Навального попросил суд изменить условное наказание на реальное

02.02.2021, 17:51, Разное
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Экстренно вступивший в уголовный процесс против Алексея Навального по делу «Ив Роше» адвокат Марк Фейгин во время перерыва в заседании рассказал представителям СМИ о новой стратегии для блага своего подзащитного.

Сторона защиты намерена просить для обвиняемого реальный срок.

– Они готовы к нашим действиям, поэтому их нужно удивить. Поэтому мы запросим для Навального сразу 5 лет колонии. Это больше, чем требуют ФСИН и прокуратура. Чем больше он будет сидеть в тюрьме, тем выше станет его рейтинг в России и за её пределами. Против страны введут новые и новые санкции. Люди выйдут на улицы и сметут эту преступную власть вместе с Путиным. Мне кажется, всё это возможно к концу года, максимум – двух, – рассказал Фейгин.

Также Фейгин отметил, что быть единственным дважды осуждённым гражданином РФ в электоральном плане невыгодно для Навального. Прокремлёвские СМИ могут использовать этот факт как элемент пропаганды, а коллеги по либеральному лагерю заподозрить блогера в связях с Кремлём, часть сторонников могут передумать его поддерживать.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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