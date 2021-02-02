 

Блокировку нецензурной лексики в интернете поручат рабочим металлургических предприятий

02.02.2021, 16:51, Разное
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Роскомнадзор создаёт добровольную кибердружину из рабочих металлургических предприятий для обнаружения и удаления в Сети нецензурной лексики.

Как пояснили в ведомстве, пролетарии имеют соответствующий словарный запас, который поможет им более точно, чем искусственный интеллект, обнаруживать обесценную лексику.

– Пора всерьёз взяться за защиту русского языка. Мы уже испытывали искусственный интеллект, но он часто совершал ошибки и записывал в матерные слова сленг и диалектизмы. В то же время рабочие промышленных предприятий идеально знают нецензурные выражения и смогут справиться с задачей намного лучше, – пояснил замглавы ведомства Андрей Карнаухов.

Общественные цензоры получат право удалять как комментарий на различных ресурсах, так и другие материалы, содержащие нецензурную лексику. Все участники кибердружин будут работать на общественных началах, без оплаты за свою работу.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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