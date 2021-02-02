Ученые решили загадку следов жизни на Венере

02.02.2021, 9:03, Разное

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Ученые из университета Вашингтона (США) предложили решение загадки, откуда на Венере мог взяться фосфин, который ранее посчитали потенциальным признаком инопланетной жизни.

Согласно выводам исследователей, радиотелескопы, зафиксировавшие необычные молекулы в атмосфере соседней планеты, на самом деле обнаружили диоксид серы. Результаты научной работы приняты к публикации в The Astrophysical Journal.

В 2017 году с помощью телескопа Джеймса Клерка Максвелла группа ученых обнаружила особенность в радиоизлучении Венеры на частоте 266,94 гигагерца. Это частота соответствует поглощению радиоволн фосфином и диоксидом серы. В 2019 году исследователи провели наблюдения за радиоизлучением Венеры на частотах, на которых поглощение производится только диоксидом серы. Они пришли к выводу, что диоксида серы в атмосфере планеты слишком мало, чтобы дать мощный сигнал на частоте 266,94 гигагерца.

В новом исследовании ученые смоделировали условия атмосферы Венеры для воспроизведения сигналов фосфина и диоксида серы на разных уровнях газовой оболочки. Результаты показывают, что радиоволны поглощались не в облачном слое, как сообщалось раньше, а на высоте 50 километров над поверхностью. На такой высоте молекулы фосфина не могут существовать, распадаясь под воздействием агрессивных химических веществ и ультрафиолетового излучения.

Также оказалось, что предыдущее исследование сильно преуменьшило количество диоксида серы. Причиной стала конфигурация антенной решетки ALMA, из-за которой сигнал оказался занижен.