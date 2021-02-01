Древние исландцы не только видели разных морских монстров, но ловили их и даже пытались их есть

01.02.2021, 22:13, Разное

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Обычно, когда вы видите как морское чудовище мчится к вашему кораблю, у вас в голове будут любые мысли, кроме "А каково оно на вкус?". Если вы, конечно, не викинг, плавающий по холодному океану в 11 веке, полный отчаяния и вечно голодный.

Северный европейский фольклор изобилует страшными морскими криптидами, но особенно примечательны морские чудовища Исландии. Дело в том, что в легендах о них часто указывается еще и то, почему они совершенно не съедобны для людей.

Эта любопытная кулинарная деталь практически не встречается в фольклоре других народов, у которых тоже были встречи с морскими чудищами, к примеру Лох-Несским монстром, Кракеном или Цутиноко – змееподобным существом из японских легенд и мифов.

Есть историческое объяснение подобному пищевому любопытству исландцев. Считается, что в холодных северных водах Атлантического океана было куда меньше рыбы и тем более моллюсков, поэтому рыбакам приходилось постоянно с риском для жизни искать новые источники пищи, кроме привычных.

На самом деле современные исландцы даже гордятся тем, что в их традиции есть пища, которую с полным правом назвали бы совершенно несъедобной и отвратительной многие другие народы. А раз в год в Исландии проводится фестиваль под названием Porrablót, на котором в том числе подают блюда из довольно ядовитой гренландской полярной акулы.

Мясо этой акулы содержит большую концентрацию мочевины и триметиламиноксида и есть съесть его в сыром виде, то стопроцентно отравишься, а то и умрешь. Но если его особым образом обработать, чтобы из него вытек излишек мочевины, то из него получается своеобразное блюдо под названием хакарль.

Ниже список из нескольких странных морских существ из легенд и мифов Исландии, которых древние викинги решились попробовать на вкус и признали их совсем неподходящими для еды:

Скеляскримсли (Skeljaskrímsli)

Слово skeljaskrímsli обычно переводится как "панцирный монстр" и относится не только к одному существу, но и ко многим неопознанным панцирным животным, бродящим по берегам Исландии. Эти существа обычно описываются как имеющие толстые панцири, пластины или чешуи, покрывающие их тела, с бронированным шаром, прикрепленным к концам их хвостов, как у древнего ящера анкилозавра. Говорят, что они большие, как лошади, с красными глазами и светящимися ртами.

Почему нельзя есть: кровь скеляскримсли чрезвычайно ядовита. Согласно преданиям, одному исландцу удалось нанести ущерб обычно нерушимому панцирю скеляскримсли, в результате чего его кровь извергалась наружу и забрызгивала всю его незащищенную кожу. Результат? Немедленная мучительная смерть этого человека.

Офугугги (Öfuguggi)

Это рыба с демоническим обликом, угольно-черная с большим хвостом в форме наконечника стрелы. И плавает она задом-наперед, то есть вперед хвостом. Плавники у нее тоже задом-наперед, а зубы очень острые и большие. Считается, что именно эта рыба поедает тела мертвых моряков, которые умирают вдали от дома.

Это странное слово "офугугги" настолько неприятное для исландцев, что в наше время его используют для обозначения извращенцев и придурков в целом.

Почему нельзя есть: Согласно легенде, в случаях, когда эта рыба была поймана и съедена людьми, рыба заставляла желудки людей опухать и лопаться, оставляя за собой рану в форме креста. Офугугги вызвала смерть многих невинных исландцев за столетия, начиная с 17 века.

Хреккалл (Hrökkáll)

Согласно преданиям, какой-то волшебник в Исландии, которому было нечем заняться, однажды воскресил полусгнившего мертвого морского угря, который затем превратился в ужасающего и злобного хреккалла, или "змеевика". Обычно это существо неподвижно лежит в воде, пока ничего не подозревающая жертва не окунет в нее ноги, а затем закручивает свое змеиное тело, покрытое лезвиями, вокруг ног жертвы, сжимая и рассекая плоть, пока конечность не будет ампутирована.

Почему вы не можете его есть: хреккалл выделяет яд, который может проедать ваши кости за одно мгновение (как сильная кислота), а его мясо столь же едко. Ходят слухи, что когда хреккалл пойман, он просто использует свой едкий состав тела, чтобы растопить свой путь сквозь скалы и землю и вернуться в первый найденный водоем.

Раудкембингур (Raudkembingur)

Название раудкембингур фактически переводится как "красный гребень", и вы можете идентифицировать это существо по пучку ярко-красных волос на его голове и шее. Ничто так не говорит об опасности, как ярко-красный ирокез!

Исследователи говорят, что раудкембингур это что-то вроде кита, хотя и меньше по размерам других исландских китов. Он обладает почти непревзойденной способностью атаковать рыбацкие лодки на высоких скоростях, издавая при этом гулкие звуки.

Эти существа настолько преданы делу убийства людей, что они могут даже полуживыми плавать в океане в течение двух недель, ожидая подхода корабля, чтобы они могли запрыгнуть из воды на борт и убить там всех. И если раудкембингур долго не убивает людей, то он впадает в такую ​​депрессию, что умирает от разочарования и раздражения.

Почему нельзя есть: раудкембингур считается такой мерзостью, что даже пытаться пробовать его мясо запрещено. К тому же, считается, что если вы когда-нибудь попытаетесь сварить его мясо для употребления, оно все равно просто исчезнет из кастрюли.

Лозилунгур (Losilungur)

Лозилунгур – это исландская версия североамериканской форели, хотя она куда более смертоносна и зловеща даже по внешнему виду (у нее черные зубы и явно выраженный неправильный прикус). Говорят, что у некоторых лозилунгуров рыжие бороды и пятнистые пучки повсюду, в то время как другие источники сообщают, что у рыб есть шерсть и что она пушистая и белая, как плесень.

Почему нельзя есть: Лозилингур чрезвычайно ядовит и главная опасность в том, что он умело маскируется под обычную форель, пряча свою белую "шерсть".

Существует множество предостерегающих рассказов о токсичности лозилунгура, в том числе инцидент 1692 года, когда два брата умерли с тарелками приготовленного лозилунгура, лежащими на коленях, как и целая семья несколько лет спустя. Только молодой девушке в доме, которая не была голодна, удалось выжить, чтобы рассказать эту историю.