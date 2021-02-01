Mash удалил кадры с золотым батоном из видео о дворце под Геленджиком

01.02.2021, 20:11, Разное

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Telegram-канал Mash, опубликовавший видео о посещении дворца под Геленджиком, удалил из видео на YouTube 7 секунд, на которых виден лежащий на строительных лесах в одной из комнат золотой батон. По словам авторов канала, предмет принёс с собой владелец здания, и он не является частью обстановки дворца.

Батон попал в кадр случайно, кадры с ним были вырезаны из видео по просьбе владельца. В неофициальном разговоре рабочие строительной бригады, занимающейся отделкой внутренних помещений дворца, признались журналистам Mash, что действительно строят президентский дворец. Однако слухи о возможной связи здания с Владимиром Путиным строители решительно опровергли. Корреспонденту ИА «Панорама» удалось отыскать владельца золотого батона и взять у него эксклюзивное интервью о статусе и назначении президентского дворца под Геленджиком. Он согласился приоткрыть завесу тайны на условиях анонимности.

«Ну да, батон мой. Я его всегда с собой ношу, чтобы не украли. Положил на пять минут на леса – так ваши журна***хи (журналисты – ред.) сразу давай снимать. Да, это мой дворец. Никакого отношения к Путину он не имеет. Мало ли в России президентов живёт? Мне погода в Геленджике куда больше нравится, да и вид из окна тут красивый. Отсюда почти что видно мою родину», – сказал владелец дворца Виктор Я. (имя вымышленное).

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