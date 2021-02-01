Падающие с неба НЛО наблюдали в Денвере

01.02.2021, 18:54, Разное

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Известный уфолог и виртуальный археолог Скотт Уоринг на страницах своего блога сообщил о новых наблюдениях НЛО. На этот раз сразу два сообщения о необычном явлении поступили из Денвера (штат Колорадо, США).

31 января местные жители наблюдали в небе три падающих объекта белого цвета. По словам уфолога, когда он увеличил полученные изображения, то заметил, что внешне загадочные объекты имеют дискообразные формы.

Уоринг обращает внимание на то, что NASA предварительно не сообщало о каком-либо падающем космическом мусоре над Денвером.

По мнению исследователя, если один очевидец сделал запись объекта, то по меньшей мере его могли видеть около 500 человек. В данном случае были получены две видеозаписи от разных свидетелей, а это значит, что не менее 1000 человек могли наблюдать в небе это аномальное явление. Уфолог объясняет это тем, что не все очевидцы во время наблюдения чего-то необычного сразу бросаются это снимать. Кроме этого очевидцы выкладывают видео и фото не на тематические сайты (посвященным уфологии), а на собственные странички в соцсетях, где столь ценные материалы легко теряются среди прочих публикаций, посетовал Уоринг.

Исследователь паранормального считает, что в горных районах Денвера с высокой вероятностью находится база инопланетных цивилизаций. Об этом он сообщал еще 10 лет назад.